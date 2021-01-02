Чтобы не лопались и не слипались: три неожиданных совета для варки пельменей

Перевод трех неожиданных советов пользователя опубликовало издание InoSmi . У всех пельмени когда-нибудь лопались. Это происходит потому, что при погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Будучи сухими после заморозки, они такой нагрузки не выдерживают и расползаются. А склеивание крахмала на поверхности теста приводит к слипанию пельменей. Поэтому к варке их надо подготовить — дать отлежаться после морозилки.

Поэтому первый совет китайского пользователя — замочить пельмени на три минуты. Замачивание доведет полуфабрикат до нормальной температуры. Совет второй: не бросать пельмени в кипяток, а сделать это, когда на дне появятся пузырьки, подсолив воду. Это будет значить, что температура воды достигла 55-60 градусов. В более холодной воде пельмени слипнутся, в крутом кипятке — лопнут. Совет третий: после закипания в кастрюлю необходимо добавить стакан холодной воды, чтобы температура нагрева оставалась равномерной. После повторного закипания — еще стакан воды. А после третьего закипания можно смело доставать пельмени и есть их.