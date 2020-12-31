ВИДЕО ⟩ Известный стилист программы «Модный приговор» показывает, как быстро и просто сделать блистательные прически на Новый год

Вы сами можете повторить или привлечь подружку, сестру или дочь. И будете сиять в новогоднюю ночь!

«Дождик может украсить не только елку, но и дополнит ваш образ и сделает настоящей королевой вечера. Как? Смотрите скорее подборку праздничных причёсок, и выбирайте тот вариант, который подойдёт именно вам и подчеркнёт вашу индивидуальность», - говорит Эдельберг.

«Жемчуг будет актуален всегда, и использовать можно не только популярные украшения и покупать специальные изделия из жемчуга, - уверяет Александра. - Даже обычна жемчужная нить, которая есть практически у каждого, послужит отличным аксессуаром к вашей прическе и дополнит ваш образ. С ней можно сделать как красивый хвост или пучок, так и заплести в какой-нибудь интересный жгут или косу. Такая укладка будет смотреться и по-праздничному и по-новогоднему».