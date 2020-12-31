Чт, 31.12.2020
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ВИДЕО ⟩ Известный стилист программы «Модный приговор» показывает, как быстро и просто сделать блистательные прически на Новый год

Стилист Александра Эдельберг

ФОТО: Facebook

Когда на часах уже 12 без пяти - самое подходяшее время делать прическу. Конечно, лучше начинать пораньше, но важно, чтобы и праздничная прическа не стала для вас долгим процессом. Стилист «Модного приговора» Алекснадр Эдельберг делится секретами быстрой прически на Новый год.

Вы сами можете повторить или привлечь подружку, сестру или дочь. И будете сиять в новогоднюю ночь!

«Дождик может украсить не только елку, но и дополнит ваш образ и сделает настоящей королевой вечера. Как? Смотрите скорее подборку праздничных причёсок, и выбирайте тот вариант, который подойдёт именно вам и подчеркнёт вашу индивидуальность», - говорит Эдельберг.

«Жемчуг будет актуален всегда, и использовать можно не только популярные украшения и покупать специальные изделия из жемчуга, - уверяет Александра. - Даже обычна жемчужная нить, которая есть практически у каждого, послужит отличным аксессуаром к вашей прическе и дополнит ваш образ. С ней можно сделать как красивый хвост или пучок, так и заплести в какой-нибудь интересный жгут или косу. Такая укладка будет смотреться и по-праздничному и по-новогоднему».

«Можно использовать обычный новогодний декор в причёсках. Сделать это не так сложно как кажется, а эффект будет - что надо! Пробуйте, экспериментируйте, создавайте новогоднее настроение! Несмотря на то что многие, наверное, будут в этом году дома, это не повод лишать себя праздничной атмосферы. Наденьте красивое платье, сделайте макияж,и дополните ваш образ оригинальной, интересной причёской и наслаждайтесь моментом! Как Новый год встретишь - так его и проведёшь», - советует стилист.

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