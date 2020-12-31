ВИДЕО ⟩ Известный стилист программы «Модный приговор» показывает, как быстро и просто сделать блистательные прически на Новый год

Вы сами можете повторить или привлечь подружку, сестру или дочь. И будете сиять в новогоднюю ночь!
«Дождик может украсить не только елку, но и дополнит ваш образ и сделает настоящей королевой вечера. Как? Смотрите скорее подборку праздничных причёсок, и выбирайте тот вариант, который подойдёт именно вам и подчеркнёт вашу индивидуальность», - говорит Эдельберг.
«Жемчуг будет актуален всегда, и использовать можно не только популярные украшения и покупать специальные изделия из жемчуга, - уверяет Александра. - Даже обычна жемчужная нить, которая есть практически у каждого, послужит отличным аксессуаром к вашей прическе и дополнит ваш образ. С ней можно сделать как красивый хвост или пучок, так и заплести в какой-нибудь интересный жгут или косу. Такая укладка будет смотреться и по-праздничному и по-новогоднему».
«Можно использовать обычный новогодний декор в причёсках. Сделать это не так сложно как кажется, а эффект будет - что надо! Пробуйте, экспериментируйте, создавайте новогоднее настроение! Несмотря на то что многие, наверное, будут в этом году дома, это не повод лишать себя праздничной атмосферы. Наденьте красивое платье, сделайте макияж,и дополните ваш образ оригинальной, интересной причёской и наслаждайтесь моментом! Как Новый год встретишь - так его и проведёшь», - советует стилист.