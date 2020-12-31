Чт, 31.12.2020
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Доброе утро, планета: 7 завтраков на каждый день

Завтрак. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Чтобы ежедневно встречать этот мир с улыбкой, утро нужно начинать с вкусного и приятного во всех отношениях завтрака. Мы выбрали семь замечательных рецептов на каждый день недели, которые стоят того, чтобы расстаться с подушкой на 10 минут раньше обычного, делится портал Marie Claire.

Понедельник: фриттата с тремя сырами

Фриттата.

ФОТО: uudisnet.com

Ингредиенты (на 8 порций): 

  • 8 яиц
  • 6 ст. ложек жирных сливок
  • 1/3 стакана рикотты
  • 2 ст. ложки тертого пармезана
  • 2 ст. ложки тертого сыра Ярлсберг  
  • ½ ч. ложки соли
  • ¼ ч. ложки перца
  • 8 маленьких веточек майорана

Выстелите пергаментной бумагой маленькие формы для выпечки. В миске смешайте яйца, сливки и все три вида сыра, посолите и поперчите. Затем наполните каждый бумажный стаканчик на три четверти. Добавьте майоран и поставьте их на 10-12 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Можно есть в горячем и в холодном виде, так что если утром на готовку времени нет, то можно приготовить фриттаты заранее.

Вторник: оладьи с банановым сиропом

Оладьи, фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 ½ стакана муки
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • ½ стакана сахара
  • 4 яйца
  • 1 ½ стакана пахты
  • ¾ стакана рикотты
  • 1 ½ стакан кленового сиропа
  • 2 банана

Смешайте в глубокой посуде муку, разрыхлитель, сахар, яичные желтки, пахту и рикотту. Яичные белки как следует взбейте и добавьте в миску вслед за мукой. Поставьте тесто на холод и испеките оладьи. Во время выпечки последней партии подогрейте кленовый сироп с нарезанными кружочками бананами. Перед подачей полейте оладьи сиропом.

Среда: французский тост с сыром и яйцом

Ингредиенты (на 2 порции): 

  • 4 ломтика хлеба, намазанные маслом
  • 2 ст. ложки петрушки
  • 2 ломтика сыра чеддер
  • 4 яйца
  • 1 ст. ложка молока
  • соль и перец

Посыпьте два из намазанных маслом ломтиков хлеба петрушкой, положите сверху сыр и накройте каждый вторым куском хлеба (маслом внутрь). Вырежьте в середине каждого бутерброда круглое отверстие. В миске смешайте два яйца, молоко, соль и перец. Обмакните в смесь хлеб, а затем обжарьте его на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. После этого переверните тосты и разбейте в отверстия по яйцу. Убавьте огонь и готовьте тосты под крышкой примерно 4 минуты.

Четверг: овсянка с корицей и яблоками

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 4 твердых яблока без кожуры и сердцевины
  • 5 стаканов воды
  • ½ стакана сахара
  • 1 стакан геркулеса
  • 2 стакана молока
  • палочка корицы
  • мед

Выложите яблоки и сахар в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и держите на медленном огне 15 минут. В другой кастрюле сварите овсянку, добавив в молоко палочку корицы (потом ее нужно будет вынуть). Разложите кашу по тарелкам, в центр каждой поместите яблоко и полейте медом.

Пятница: яйца Бенедикт по-норвежски

яйца Бенедикт по-норвежски

ФОТО: скриншот с сайта Marie Claire

Ингредиенты (на 4 порции): 

  • 4 стакана воды
  • 1 ст. ложка белого виноградного уксуса
  • 4 яйца
  • 4 половинки поджаренной булочки, смазанные маслом
  • горсть листьев шпината
  • 4 ломтика копченого лосося
  • соль и перец

Вскипятите в большой кастрюле воду, добавьте уксус. Яйца по одному разбивайте в кипяток, закрутив его воронкой, и варите на медленном огне приблизительно 2 минуты. Как только яйцо станет белым, вылавливайте его и сушите на бумажных полотенцах. На каждый тост по листу шпината, ломтику лосося, а сверху — яйцо. Блюдо посолите, поперчите и съешьте, пока не остыло.

Суббота: рисовая каша с гранатовым сиропом

Ингредиенты (на 6 персон): 

  • 1 ст. ложка гранатового сиропа
  • 2 ст. ложки тростникового сахара
  • 110 г риса
  • стручок ванили
  • 500 мл молока
  • 4 ст. ложки сахара
  • зерна граната для украшения

Вылейте гранатовый сироп в пиалу, добавьте тростниковый сахар и воду и размешайте до полного растворения сахара. Этим сиропом вы польете кашу в конце. А пока нарежьте стручок ванили полосками, выложите в кастрюлю, добавьте молоко, сахар и, не закрывая крышкой, поставьте кастрюлю на огонь. В кипящее молоко всыпьте рис и, время от времени помешивая, варите кашу. Когда каша будет готова, извлеките из нее ваниль и поставьте остывать. Охлажденный десерт полейте сиропом и украсьте зернышками граната.

Воскресенье: яичница с луком-шалотом и шалфеем

Яичница. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ингредиенты (на 4 порции): 

  • 2 ст. ложки сливочного масла
  • 4 шт. лука-шалота
  • 6 крупных картофелин
  • горсть листьев шалфея
  • 4 яйца
  • соль и перец

Расплавьте масло в неглубокой сковороде с широким дном и обжарьте в нем до мякоти тонко нарезанный лук-шалот. Добавьте картофель, нарезанный четвертинками. Когда он будет готов, посыпьте зеленью шалфея и разбейте в сковороду яйца. Посолите, поперчите и жарьте, пока яйца не превратятся в образцовую глазунью.

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