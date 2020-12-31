Доброе утро, планета: 7 завтраков на каждый день

Чтобы ежедневно встречать этот мир с улыбкой, утро нужно начинать с вкусного и приятного во всех отношениях завтрака. Мы выбрали семь замечательных рецептов на каждый день недели, которые стоят того, чтобы расстаться с подушкой на 10 минут раньше обычного, делится портал Marie Claire.
Понедельник: фриттата с тремя сырами
Ингредиенты (на 8 порций):
- 8 яиц
- 6 ст. ложек жирных сливок
- 1/3 стакана рикотты
- 2 ст. ложки тертого пармезана
- 2 ст. ложки тертого сыра Ярлсберг
- ½ ч. ложки соли
- ¼ ч. ложки перца
- 8 маленьких веточек майорана
Выстелите пергаментной бумагой маленькие формы для выпечки. В миске смешайте яйца, сливки и все три вида сыра, посолите и поперчите. Затем наполните каждый бумажный стаканчик на три четверти. Добавьте майоран и поставьте их на 10-12 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Можно есть в горячем и в холодном виде, так что если утром на готовку времени нет, то можно приготовить фриттаты заранее.
Вторник: оладьи с банановым сиропом
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 ½ стакана муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- ½ стакана сахара
- 4 яйца
- 1 ½ стакана пахты
- ¾ стакана рикотты
- 1 ½ стакан кленового сиропа
- 2 банана
Смешайте в глубокой посуде муку, разрыхлитель, сахар, яичные желтки, пахту и рикотту. Яичные белки как следует взбейте и добавьте в миску вслед за мукой. Поставьте тесто на холод и испеките оладьи. Во время выпечки последней партии подогрейте кленовый сироп с нарезанными кружочками бананами. Перед подачей полейте оладьи сиропом.
Среда: французский тост с сыром и яйцом
Ингредиенты (на 2 порции):
- 4 ломтика хлеба, намазанные маслом
- 2 ст. ложки петрушки
- 2 ломтика сыра чеддер
- 4 яйца
- 1 ст. ложка молока
- соль и перец
Посыпьте два из намазанных маслом ломтиков хлеба петрушкой, положите сверху сыр и накройте каждый вторым куском хлеба (маслом внутрь). Вырежьте в середине каждого бутерброда круглое отверстие. В миске смешайте два яйца, молоко, соль и перец. Обмакните в смесь хлеб, а затем обжарьте его на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. После этого переверните тосты и разбейте в отверстия по яйцу. Убавьте огонь и готовьте тосты под крышкой примерно 4 минуты.
Четверг: овсянка с корицей и яблоками
Ингредиенты (на 4 порции):
- 4 твердых яблока без кожуры и сердцевины
- 5 стаканов воды
- ½ стакана сахара
- 1 стакан геркулеса
- 2 стакана молока
- палочка корицы
- мед
Выложите яблоки и сахар в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и держите на медленном огне 15 минут. В другой кастрюле сварите овсянку, добавив в молоко палочку корицы (потом ее нужно будет вынуть). Разложите кашу по тарелкам, в центр каждой поместите яблоко и полейте медом.
Пятница: яйца Бенедикт по-норвежски
Ингредиенты (на 4 порции):
- 4 стакана воды
- 1 ст. ложка белого виноградного уксуса
- 4 яйца
- 4 половинки поджаренной булочки, смазанные маслом
- горсть листьев шпината
- 4 ломтика копченого лосося
- соль и перец
Вскипятите в большой кастрюле воду, добавьте уксус. Яйца по одному разбивайте в кипяток, закрутив его воронкой, и варите на медленном огне приблизительно 2 минуты. Как только яйцо станет белым, вылавливайте его и сушите на бумажных полотенцах. На каждый тост по листу шпината, ломтику лосося, а сверху — яйцо. Блюдо посолите, поперчите и съешьте, пока не остыло.
Суббота: рисовая каша с гранатовым сиропом
Ингредиенты (на 6 персон):
- 1 ст. ложка гранатового сиропа
- 2 ст. ложки тростникового сахара
- 110 г риса
- стручок ванили
- 500 мл молока
- 4 ст. ложки сахара
- зерна граната для украшения
Вылейте гранатовый сироп в пиалу, добавьте тростниковый сахар и воду и размешайте до полного растворения сахара. Этим сиропом вы польете кашу в конце. А пока нарежьте стручок ванили полосками, выложите в кастрюлю, добавьте молоко, сахар и, не закрывая крышкой, поставьте кастрюлю на огонь. В кипящее молоко всыпьте рис и, время от времени помешивая, варите кашу. Когда каша будет готова, извлеките из нее ваниль и поставьте остывать. Охлажденный десерт полейте сиропом и украсьте зернышками граната.
Воскресенье: яичница с луком-шалотом и шалфеем
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 4 шт. лука-шалота
- 6 крупных картофелин
- горсть листьев шалфея
- 4 яйца
- соль и перец
Расплавьте масло в неглубокой сковороде с широким дном и обжарьте в нем до мякоти тонко нарезанный лук-шалот. Добавьте картофель, нарезанный четвертинками. Когда он будет готов, посыпьте зеленью шалфея и разбейте в сковороду яйца. Посолите, поперчите и жарьте, пока яйца не превратятся в образцовую глазунью.