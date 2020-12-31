Доброе утро, планета: 7 завтраков на каждый день

Понедельник: фриттата с тремя сырами

Фриттата. ФОТО: uudisnet.com

Ингредиенты (на 8 порций):

8 яиц

6 ст. ложек жирных сливок

1/3 стакана рикотты

2 ст. ложки тертого пармезана

2 ст. ложки тертого сыра Ярлсберг

½ ч. ложки соли

¼ ч. ложки перца

8 маленьких веточек майорана

Выстелите пергаментной бумагой маленькие формы для выпечки. В миске смешайте яйца, сливки и все три вида сыра, посолите и поперчите. Затем наполните каждый бумажный стаканчик на три четверти. Добавьте майоран и поставьте их на 10-12 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Можно есть в горячем и в холодном виде, так что если утром на готовку времени нет, то можно приготовить фриттаты заранее.

Вторник: оладьи с банановым сиропом

Оладьи, фото иллюстративное ФОТО: SCANPIX

Ингредиенты (на 4 порции):

1 ½ стакана муки

1 ч. ложка разрыхлителя

½ стакана сахара

4 яйца

1 ½ стакана пахты

¾ стакана рикотты

1 ½ стакан кленового сиропа

2 банана

Смешайте в глубокой посуде муку, разрыхлитель, сахар, яичные желтки, пахту и рикотту. Яичные белки как следует взбейте и добавьте в миску вслед за мукой. Поставьте тесто на холод и испеките оладьи. Во время выпечки последней партии подогрейте кленовый сироп с нарезанными кружочками бананами. Перед подачей полейте оладьи сиропом.

Среда: французский тост с сыром и яйцом

Ингредиенты (на 2 порции):

4 ломтика хлеба, намазанные маслом

2 ст. ложки петрушки

2 ломтика сыра чеддер

4 яйца

1 ст. ложка молока

соль и перец

Посыпьте два из намазанных маслом ломтиков хлеба петрушкой, положите сверху сыр и накройте каждый вторым куском хлеба (маслом внутрь). Вырежьте в середине каждого бутерброда круглое отверстие. В миске смешайте два яйца, молоко, соль и перец. Обмакните в смесь хлеб, а затем обжарьте его на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. После этого переверните тосты и разбейте в отверстия по яйцу. Убавьте огонь и готовьте тосты под крышкой примерно 4 минуты.

Четверг: овсянка с корицей и яблоками

Ингредиенты (на 4 порции):

4 твердых яблока без кожуры и сердцевины

5 стаканов воды

½ стакана сахара

1 стакан геркулеса

2 стакана молока

палочка корицы

мед

Выложите яблоки и сахар в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и держите на медленном огне 15 минут. В другой кастрюле сварите овсянку, добавив в молоко палочку корицы (потом ее нужно будет вынуть). Разложите кашу по тарелкам, в центр каждой поместите яблоко и полейте медом.

Пятница: яйца Бенедикт по-норвежски

яйца Бенедикт по-норвежски ФОТО: скриншот с сайта Marie Claire

Ингредиенты (на 4 порции):

4 стакана воды

1 ст. ложка белого виноградного уксуса

4 яйца

4 половинки поджаренной булочки, смазанные маслом

горсть листьев шпината

4 ломтика копченого лосося

соль и перец

Вскипятите в большой кастрюле воду, добавьте уксус. Яйца по одному разбивайте в кипяток, закрутив его воронкой, и варите на медленном огне приблизительно 2 минуты. Как только яйцо станет белым, вылавливайте его и сушите на бумажных полотенцах. На каждый тост по листу шпината, ломтику лосося, а сверху — яйцо. Блюдо посолите, поперчите и съешьте, пока не остыло.

Суббота: рисовая каша с гранатовым сиропом

Ингредиенты (на 6 персон):

1 ст. ложка гранатового сиропа

2 ст. ложки тростникового сахара

110 г риса

стручок ванили

500 мл молока

4 ст. ложки сахара

зерна граната для украшения

Вылейте гранатовый сироп в пиалу, добавьте тростниковый сахар и воду и размешайте до полного растворения сахара. Этим сиропом вы польете кашу в конце. А пока нарежьте стручок ванили полосками, выложите в кастрюлю, добавьте молоко, сахар и, не закрывая крышкой, поставьте кастрюлю на огонь. В кипящее молоко всыпьте рис и, время от времени помешивая, варите кашу. Когда каша будет готова, извлеките из нее ваниль и поставьте остывать. Охлажденный десерт полейте сиропом и украсьте зернышками граната.

Воскресенье: яичница с луком-шалотом и шалфеем

Яичница. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ингредиенты (на 4 порции):

2 ст. ложки сливочного масла

4 шт. лука-шалота

6 крупных картофелин

горсть листьев шалфея

4 яйца

соль и перец