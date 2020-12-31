Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года

Знаменитость придерживается строгой диеты вот уже почти тридцать лет, а также активно занимается спортом. Правда, она ограничивает себя в еде не просто так. Когда актрисе было 22 года, ей диагностировали диабет. Тогда врачи посоветовали Холли Берри придерживаться кето-диеты, которая недавно вошла в моду.

Звезда отметила, что к болезни ее привело наплевательское отношение к собственному здоровью. По словам актрисы, в молодости она обожала сладкое и в какой-то момент питалась только углеводами. Например, ее день мог начаться с приторных хлопьев, а в течение суток она поглощала огромное количество батончиков и конфет.

После того как Холли Берри диагностировали диабет, она пересмотрела свое питание, отказавшись от углеводов в пользу жиров и белков. Актриса заменила картофельное пюре на пюре из цветной капусты, перестала пить вино и выстроила рацион таким образом, чтобы максимально избегать сладкого. Она даже отказалась от слишком приторных фруктов.