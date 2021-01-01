Пт, 1.01.2021
3 мин для прочтения

Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Новый год. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Начало нового года важно провести так, чтобы создать себе приятный старт к счастливому будущему. Представительницам зодиакального круга рекомендации астрологов помогут определиться с целями и не совершить ошибок в начале пути.

2021 год только начался, а работа и дела уже не ждут. Провести начало года в позитивном ключе дамам помогут не только рекомендации астрологов, но и наполнение женской энергетикой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют чаще улыбаться и гнать прочь грустные мысли, чтобы жизнь играла яркими красками и не доставляла хлопот.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам в начале недели стоит привести в порядок жилище, чтобы в него было приятно вернуться и восстановить силы, и не приходилось раздражаться, глядя на беспорядок. В течение всей недели будет ощущаться некоторый спад активности, и астрологи рекомендуют не перегружать себя делами. Овнам важно восстановить энергию, чтобы с легкостью преодолевать насущные проблемы.

Женщина-Телец

Начало недели у женщин этого знака пройдет в хлопотах, и рутина может выбить из колеи, поэтому так важно следить за настроением. Нельзя оставлять без внимания и самочувствие, которое может ухудшиться из-за простудных заболеваний. Дамам астрологи рекомендуют провести неделю размеренно, избегая всего, что не приносит радость. Скандалы и ссоры также могут выбить из колеи, и женщинам-Тельцам не стоит пренебрегать заговорами от конфликтов.

Женщина-Близнецы

Женщинам этого знака астрологи рекомендуют уделить внимание семейной стороне жизни. В первые дни недели возрастает вероятность конфликтов, избежать которых помогут внутренняя гармония и доброжелательность. С четверга ситуация наладится, и дамы смогут посвятить время себе: поменять имидж, пройтись по магазинам, чтобы обновить гардероб или прикупить радующих глаз мелочей.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам эта неделя принесет приятные новости, касающиеся личной жизни. У них будет шанс как начать новые отношения, так и наладить семейную жизнь. Все это повысит настроение и самооценку Раков. Им остается только не спешить и не проявлять излишнюю настойчивость, чтобы удача не отвернулась. В целом неделя будет успешной для тех, кто работает, но шепотки на успех в делах все равно не будут лишними.

Женщина-Лев

Львицам в начале января захочется активности, и этому импульсу не стоит противиться, чтобы не стать заложницами отрицательных эмоций и раздражения. Это время идеально подходит для преображения, как внутреннего, так и внешнего, и дамам этого знака можно начать неделю с медитаций, а завершить ее перестановкой мебели или грандиозным ремонтом. Перемены должны произойти, и если внутренний голос их требует, то к нему стоит прислушаться.

Женщина-Дева

Девам энергетика звезд и планет подарит возможность начать путь к новой цели или мечте. Женщины этого знака стоят на пороге новых открытий, и пока судьба благосклонна, инициативу нужно брать в свои руки. Обратить внимание стоит на дела, связанные с финансами: вторая половина недели подходит для дополнительного заработка, проведения финансовых операций и выгодных приобретений. Денежное вознаграждение не заставит себя ждать, если не медлить.

Женщина-Весы

Дамам-Весам нельзя игнорировать знаки судьбы, которые уже в начале недели будут направлять их к успеху. Астрологи рекомендуют обратить внимание на финансовую сторону жизни, заняться привлечением материального благополучия, причем не только заговорами, но и реальными делами. Начало января будет временем для разработки плана действий, который поможет воплотить в жизнь смелые идеи без промахов и ошибок.

Женщина-Скорпион

Для восстановления женской энергетики, которая пригодится в дальнейшем, астрологи рекомендуют женщинам-Скорпионам отдыхать и набираться позитивных эмоций. Начало недели будет удачным для походов к друзьям и семейной идиллии, а вторую часть недели можно смело посвятить преображению: сменить стрижку, посетить мастера ногтевого сервиса, обновить часть гардероба.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют следить за настроением, которое может меняться и провоцировать их на конфликты. Опасность будет поджидать в общении с сослуживцами, и работающим женщинам важно заранее привести чувства к гармонии, чтобы не поддаваться на провокации. Поддержку представительницы этого знака найдут среди близких людей и проверенных друзей, которые помогут зарядиться позитивом и с легкостью справиться с трудностями.

Женщина-Козерог

Женщинам этого знака астрологи рекомендуют не замыкаться в себе. Эта неделя будет богата на события и встречи, и Козероги смогут начать общение с действительно интересными людьми. Удачным будет продвижение своего дела: получится активно привлекать клиентуру, заниматься набором сотрудников или разрабатывать бизнес-план, чтобы воплотить его в жизнь в скором времени.
 
Женщина-Водолей

На этой неделе дамам-Водолеям во многом поможет позитивный настрой. Даже если в жизни будут происходить не самые радужные события, преодолеть их будет проще с высоко поднятой головой и улыбкой. Сторониться в период с 4 по 10 января стоит конфликтов и агрессивно настроенных людей. Ссоры могут затянуться надолго, а значит, их лучше вовсе не начинать, иначе потом придется долго искать способы примирения.

Женщина-Рыбы

Женщинам-Рыбам астрологи рекомендуют внимательно отнестись к поступающим предложениям. На этой неделе есть риск ввязаться в авантюры, которые могут лишить Рыб части накоплений, а также подпортить их репутацию выяснениями отношений. Эта неделя будет гармоничной, если начать ее неспешно и обдумывать каждый шаг. Помогут и медитации, направленные на достижение гармонии.

НАВЕРХ
Back