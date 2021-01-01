Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года

2021 год только начался, а работа и дела уже не ждут. Провести начало года в позитивном ключе дамам помогут не только рекомендации астрологов, но и наполнение женской энергетикой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют чаще улыбаться и гнать прочь грустные мысли, чтобы жизнь играла яркими красками и не доставляла хлопот.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам в начале недели стоит привести в порядок жилище, чтобы в него было приятно вернуться и восстановить силы, и не приходилось раздражаться, глядя на беспорядок. В течение всей недели будет ощущаться некоторый спад активности, и астрологи рекомендуют не перегружать себя делами. Овнам важно восстановить энергию, чтобы с легкостью преодолевать насущные проблемы.

Женщина-Телец

Начало недели у женщин этого знака пройдет в хлопотах, и рутина может выбить из колеи, поэтому так важно следить за настроением. Нельзя оставлять без внимания и самочувствие, которое может ухудшиться из-за простудных заболеваний. Дамам астрологи рекомендуют провести неделю размеренно, избегая всего, что не приносит радость. Скандалы и ссоры также могут выбить из колеи, и женщинам-Тельцам не стоит пренебрегать заговорами от конфликтов.

Женщина-Близнецы

Женщинам этого знака астрологи рекомендуют уделить внимание семейной стороне жизни. В первые дни недели возрастает вероятность конфликтов, избежать которых помогут внутренняя гармония и доброжелательность. С четверга ситуация наладится, и дамы смогут посвятить время себе: поменять имидж, пройтись по магазинам, чтобы обновить гардероб или прикупить радующих глаз мелочей.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам эта неделя принесет приятные новости, касающиеся личной жизни. У них будет шанс как начать новые отношения, так и наладить семейную жизнь. Все это повысит настроение и самооценку Раков. Им остается только не спешить и не проявлять излишнюю настойчивость, чтобы удача не отвернулась. В целом неделя будет успешной для тех, кто работает, но шепотки на успех в делах все равно не будут лишними.

Женщина-Лев

Львицам в начале января захочется активности, и этому импульсу не стоит противиться, чтобы не стать заложницами отрицательных эмоций и раздражения. Это время идеально подходит для преображения, как внутреннего, так и внешнего, и дамам этого знака можно начать неделю с медитаций, а завершить ее перестановкой мебели или грандиозным ремонтом. Перемены должны произойти, и если внутренний голос их требует, то к нему стоит прислушаться.

Женщина-Дева