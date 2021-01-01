Узнай, сколько в прошлом году потратила Кейт Миддлтон на одежду. И эта сумма тебя поразит!

Аналитики посчитали, что Кейт Миддлтон в этом году потратила 93 тысячи фунтов на покупку новых предметов гардероба. Сумма оказалась лишь немного ниже прошлогодней, что очень удивило фанатов королевской семьи. Дело в том, что за прошедшие 12 месяцев герцогиня почти не выходила в свет. Еще в марте 2020-го Кейт вместе с мужем и детьми самоизолировалась в семейном особняке. Все это время супруга принца Уильяма проводила рабочие встречи в Zoom.

Самым дорогим нарядом Миддлтон стал образ, в котором она нанесла визит в Дублин. Тогда Кейт появилась перед фотографами в пальто Catherine Walker, изумрудном платье Alessandra Rich и серьгах Asprey Daisy Heritage. Общая стоимость образа составила 22 тысячи фунтов, при этом одни только серьги стоили 17 тысяч фунтов.

Также в этом году Кейт побила собственный рекорд по повторно использованным нарядам. Герцогиня то и дело появлялась перед поклонниками в старой одежде, что вызывало исключительно восхищение. Гердероб Миддлтон пополнился платьями и блузами из магазинов масс-маркета: в частности, Кейт еще больше полюбила одежду от Zara.

Самым же любимым предметом одежды для Кейт стали пальто всех цветов и фасонов. Только за период традиционного рождественского тура по Великобритании герцогиня сменила четыре образца верхней одежды, отдавая предпочтение моделям от Catherine Walker и Alexander McQueen.

Напомним, что на период эпидемии коронавируса финансирование королевской семьи из казны прекратилось. Теперь все счета Уильяма и Кейт Миддлтон оплачивает принц Чарльз. Так что именно ему пришлось отвечать за любовь герцогини к шопингу.