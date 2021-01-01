Как похудеть после новогодних праздников — 10 полезных привычек

Для тех, кто не рассчитал свои силы в праздники и переборщил с оливье, Spletnik подготовил список из десяти правил, следуя которым, можно вернуться в форму до конца новогодних каникул.

Чтобы продемонстрировать подтянутую фигуру уже через неделю после пышного застолья, следует выработать несколько полезных утренних привычек, которые позволят ускорить метаболизм и ускорить процесс похудения.

Начните день с завтрака с высоким содержанием белка

Диетологи доказали, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка помогает уменьшить аппетит и снизить уровень грелина — так называемого гормона голода. В результате человек реже тянется к холодильнику и, как следствие, быстро сбрасывает вес.

Чтобы вернуться в форму к концу новогодних каникул, специалисты советуют начинать день с вареных яиц, омлета, греческого йогурта с фруктами или творога с орехами. О пище, насыщенной углеводами, лучше забыть.

Пейте много воды

Начинать утро с двух стаканов воды — простой и эффективный способ распрощаться с лишними килограммами. Согласно исследованию ученых, употребление 500 миллилитров воды ускоряет метаболизм в среднем на 30% и снижает количество калорий, потребляемых за завтраком.

Взвешивайтесь

Чтобы повысить мотивацию и оценить промежуточный результат, эксперты рекомендуют каждое утро вставать на весы. В ходе эксперимента исследователи установили, что те, кто взвешиваются ежедневно, худеют в несколько раз быстрее, чем те, кто редко измеряет свои параметры.

Впустить в комнату солнечный свет

Как ни странно, влиять на метаболизм, способен даже солнечный свет. Ученые доказали, что витамин D, выделяющийся вместе с солнечной энергией, положительно влияет на процесс похудения, а его отсутствие, напротив, может привести к набору лишних килограммов.

Чтобы этого не произошло, диетологи советуют каждое утро поднимать жалюзи и выходить на улицу, где можно подышать свежим воздухом и получить необходимую дозу витаминов.

Сосредоточьтесь на своей цели

Тем, кто мечтает избавиться от веса, набранного за время новогодних каникул, рекомендуется четко прописать план работы над собой. Плавание, фитнес, умеренное питание — подумайте, чем вы готовы пожертвовать ради красивой фигуры. Только если вы осознанно сделаете свой выбор, вы сможете добиться желаемого результата. Научитесь переступать через «не хочу» и «не могу».

Тренируйтесь по утрам

Зарядка, утренняя пробежка или даже несколько приседаний, сделанных в начале дня, могут запустить метаболизм и положительно отразиться на изменении фигуры. Если вы ставите перед собой задачу похудеть, отдавайте предпочтение кардиоупражнениям и силовым нагрузкам. С утра организм сжигает больше жира — доказано специалистами.

Спите дольше

Хороший регулярный сон — залог не только здоровья, но и похудения. Недосыпание влияет на выработку гормонов грелина и пептида-1, которые управляют чувством насыщения. Таким образом, у тех, кто спит меньше, возникает большая потребность в пище.

Кроме того, у тех, кто не высыпается, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который препятствует похудению и набору мышечной массы.

Планируйте питание заранее

Здоровое питание должно войти в привычку. Для этого с вечера подробно продумывайте рацион следующего дня: составляйте меню, закупайте продукты, готовьте блюда. Полностью откажитесь от перекусов и ужинов в ресторанах. Следите за своим питанием и не позволяйте себе превысить норму калорий.

Чаще ходите пешком

Самый простой способ заняться фитнесом — регулярно устраивать пешеходные прогулки. Откажитесь от наземного транспорта и метро. Чаще дышите свежим воздухом и старайтесь увеличить физическую активность. В этом случае будет полезно установить на смартфон приложение, занимающееся счетом шагов за день.

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