Продавщица Victoria's Secret раскрыла секрет правильного выбора размера белья

Британка Дэлин (Daelyn) поделилась с подписчиками советами, которые она узнала во время пятилетней работы консультантом в сети Victoria's Secret. Так, например, она объяснила, что покупательницам необходимо не только правильно сделать замеры, но и знать форму своего бюста. По ее словам, одной и той же женщине для каждого типа бюстгальтера требуется подбирать разные размеры, пишет Lenta.ru.

Кроме того, по словам Дэлин, если значения обхвата под грудью уменьшаются, то изменяется и размер чашки. «У девушки с размером 32D объем чашки будет значительно отличаться от объема чашки той, кто носит 36D, несмотря на то, что они обе покупают белье размера D», — пояснила она.

Вдобавок британка порекомендовала подписчикам знать свой так называемый «сестринский» размер бюстгальтера — модели имеют одинаковый объем чашки, однако различаются в обхвате пояса. Так, например, если девушка обычно носит белье размера 32D, то ей также могут подойти бюстгальтеры размеров 34C или 30DD.