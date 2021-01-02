Медик объяснил связь алкоголя и лишнего веса

Связь употребления спиртного и набора веса объясняется тем, что алкогольные напитки усиливают аппетит, снижая выработку гормона насыщения. При этом спиртное не приносит чувства сытости, которое приходит с употреблением пищи той же калорийности, пишет Lenta.ru.

«К сожалению, печень может очень легко преобразовать эти калории в жир. Активное употребление алкоголя приводит к ожирению печени. (...) Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя», — отметил медик, добавив, что гораздо важнее уделять внимание количеству употребляемого алкоголя в повседневной жизни, нежели чем в новогодние праздники.