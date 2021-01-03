Идеальная фигура: как Дженнифер Лопес удается быть всегда в форме

Фишка 1: регулярность и постоянство

Дженнифер Лопес не ходит в зал по настроению - она посещает его всегда. Спорт является неотъемлемой частью её жизни. Как бы ни было грустно или трудно, она, превозмогая усталость и боль, идет заниматься. И делает совершенно правильно: ведь известно, что тренировки способны повысить настроение и улучшить самочувствие, пишет Medikforum.ru.

Также Дженнифер Лопес часто и много танцует. Это позволяет ей тоже оставаться в хорошем настроении и форме.

«Я не люблю откладывать на потом, делаю все по расписанию и выкладываюсь всегда на 100%», - говорила однажды певица и актриса.

Интересно, что даже пандемия и карантин не помешали знаменитости потерять красивую форму. Она продолжила заниматься, чтобы не утратить красоту и фигуру.

Фишка 2: грамотно построенные тренировки

Тренировочный процесс Дженнифер Лопес содержит обязательные упражнения. Среди них - жим гантелей лежа, Bicep Curl с гантелями и с диапазоном сопротивления, упражнения на грудь в кроссовере, Lat Pull с поворотом рукоятки, гиперэкстензия. Также Джей Ло увлекается кикбоксингом и другими боями. Свои навыки она отлично продемонстрировала в фильмах «Достаточно» и «Оттенки синего». Предполагается, что именно это увлечение и дарит красотке такую потрясающую фигуру.

Фишка 3: вода

«Употребление большого количества воды, особенно перед тренировкой, может помочь получить больший эффект», - признается Дженнифер Лопес.

И правда, вода позволяет достичь отличных результатов в спорте, что в конечном итоге приводит человека к красоте кожи и фигуры в целом. Звезда регулярно пьет много вода, в том числе и после тренировки, чтобы дать организму достаточно влаги для восстановления.

Фишка 4: сон

Достаточное количество сна приводит красотку к успеху. Лопес спит не меньше семи-восьми часов в сутки. Но признается, что хотела бы и побольше. Правда, постоянные дела и занятость не позволяют ей увеличить этот показатель.

Фишка 5: любить себя