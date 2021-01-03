Железо, ретинол, цинк и другие минералы и витамины, из-за которых выпадают волосы

Нередко к причинам выпадения относят недостаток витаминов и минералов. Особенно ярко сказываются на состоянии шевелюры дефицит цинка, железа, незаменимых жирных кислот, микронутриентов. Правда, нередко недостаточное количество тех или иных элементов сопряжено и с другими факторами, например, стрессом, интоксикацией лекарственных препаратов, инфекционными болезнями, послеродовыми осложнениями, отменой гормональных контрацептивов. Поэтому работать нужно в комплексе с другими составляющими, пишет Medikforum.ru.

Большинство незаменимых веществ представляют собой строительный материал для волос, является источником энергии для кератиноцитов. Так, рост волос нарушается при нехватке альбумина, линолевой кислоты, аминокислот, биотина, фолиевой кислоты, ретинола, рибофлавина, пиридоксина, цинка, селена, железа, меди.

Сниженная калорийность пищи тоже может замедлить рост волос. Дело в том, что кератиноциты матрикса обладают высочайшим уровнем клеточного обмена, а значит, можно столкнуться с выпадением волос, их истончением, ломкостью.

Наиболее часто выпадение волос связано с дефицитом витаминов группы В. Они необходимы для качественной работы волосяного фолликула, что позволяет волосам оставаться красивыми и пышными. Так, недостаток витамина В12 вызывает нарушение всасывания железа, что приводит к анемии. И недостаток железа в свою очередь влияет на рост волос.

Надо заметить, что железо является важнейшим элементом в организме женщины. Его расход увеличен во время менструаций, родов, кормления грудью.

В том числе важен витамин D, так как он участвует в росте волосяных фолликулов.

Цинк полезен для качественного процесса регенерации кожи, ногтей, в работе сальных желез. Он помогает всасываться витамину Е, поддерживая концентрацию витамина в крови. Благодаря цинку можно бороться с ранней сединой, облысением.