Пять принципов «здорового» образа жизни, от которых больше вреда, чем пользы

Сто с лишним лет назад дамам для поддержания здоровья на полном серьезе врачи рекомендовали пить уксус, а каких-то 50 лет назад – пережариваться на солнышке. Каждое десятилетие меняют правила здорового образа жизни, и важно вовремя заметить, не устарели ли наши убеждения? Не приводят ли наши здоровые привычки нас прямиком в кабинет врача? Мы собрали несколько принципов ЗОЖ, от которых, согласно новым исследованиям, больше вреда, чем пользы. Проверьте, не пора ли и вам отказаться от этих «здоровых» правил?

Овсянка, сваренная из цельных зерен, с добавлением ягод, орехов и сухофруктов – что может быть лучше и полезнее? Практически ничего – но при условии, что вы не едите ее на завтрак каждое утро. Дело в том, что в овсе содержатся фитаты, препятствующие усвоению кальция. А это может быть особенно опасно после 40 лет, когда мы и без того не получаем достаточно этого важного микроэлемента. Так что овсянка – не чаще, чем два-три раза в неделю. И непременно больше молочных продуктов!