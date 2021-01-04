Пять принципов «здорового» образа жизни, от которых больше вреда, чем пользы
Ученые предупреждают: далеко не весь ЗОЖ действительно полезен для здоровья, пишет «Домашний Очаг».
Ученые предупреждают: далеко не весь ЗОЖ действительно полезен для здоровья, пишет «Домашний Очаг».
Сто с лишним лет назад дамам для поддержания здоровья на полном серьезе врачи рекомендовали пить уксус, а каких-то 50 лет назад – пережариваться на солнышке. Каждое десятилетие меняют правила здорового образа жизни, и важно вовремя заметить, не устарели ли наши убеждения? Не приводят ли наши здоровые привычки нас прямиком в кабинет врача? Мы собрали несколько принципов ЗОЖ, от которых, согласно новым исследованиям, больше вреда, чем пользы. Проверьте, не пора ли и вам отказаться от этих «здоровых» правил?
Овсянка, сваренная из цельных зерен, с добавлением ягод, орехов и сухофруктов – что может быть лучше и полезнее? Практически ничего – но при условии, что вы не едите ее на завтрак каждое утро. Дело в том, что в овсе содержатся фитаты, препятствующие усвоению кальция. А это может быть особенно опасно после 40 лет, когда мы и без того не получаем достаточно этого важного микроэлемента. Так что овсянка – не чаще, чем два-три раза в неделю. И непременно больше молочных продуктов!
Кажется, весь мир помешался на беге: никто не ходит и не ездит, все бегут. Каждый второй тренируется перед полумарафоном, каждый третий – собирается начать тренировки, а каждый четвертый уже пробежал. Несомненно, бег – отличный вариант кардионагрузки, но только в том случае, если «разбавляется» другими видами физической активности. Как показали результаты исследования, проведенного кардиологами из Пенсильвании, люди, которые вели малоподвижный образ жизни, но при этом регулярно пробегали большие дистанции, жили меньше, чем те, кто занимались умеренными спортивными нагрузками. Хотите, чтобы бег приносил пользу? Не бегайте слишком быстро и слишком далеко и обязательно занимайтесь еще какими-либо физическими нагрузками.
Если только у вас нет непереносимости лактозы, вам ни в коем случае не стоит заменять привычные молочные продукты растительными. Во-первых, таким образом вы лишите себя полезных молочных жиров и, конечно, кальция – что непременно скажется на здоровье сердечно-сосудистой системы и крепости костей. А, во-вторых, во многих видах растительного молока (например, в соевом) содержится очень много фитоэстрогенов – своего рода растительных «гормонов», которые могут спровоцировать развитие опасных опухолей.