Шесть привычек в уходе за волосами, с которыми лучше расстаться после 40 лет

Прическа – важная часть имиджа. «Главное – ноги и голова, остальное приложится» — эта известная формула все еще актуальна. Удачная прическа «вытянет» любой лук, а вот если с волосами что-то не так, не спасет самое нарядное платье. Неудивительно, что однажды подобрав удачный стиль, многие женщины годами не изменяют любимой прическе, просто время от времени обновляя стрижку. Но увы, время идет, и то, что в 20 и даже 30 лет было нашей изюминкой, после 40 может стать провалом. Рассказываем, какие распространенные прически могут добавить нам 5, и 10 и даже больше лет.

Носить слишком крутые кудри

Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными – локоны. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди – они визуально сделают ваш образ более юным. Пересушивать волосы

С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими – и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их. Выбирать слишком темную краску для волос