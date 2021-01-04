Шесть привычек в уходе за волосами, с которыми лучше расстаться после 40 лет
Если вам не нужны «лишние» 5 или 10 лет, пора менять прическу, советует «Домашний Очаг».
Если вам не нужны «лишние» 5 или 10 лет, пора менять прическу, советует «Домашний Очаг».
Прическа – важная часть имиджа. «Главное – ноги и голова, остальное приложится» — эта известная формула все еще актуальна. Удачная прическа «вытянет» любой лук, а вот если с волосами что-то не так, не спасет самое нарядное платье. Неудивительно, что однажды подобрав удачный стиль, многие женщины годами не изменяют любимой прическе, просто время от времени обновляя стрижку. Но увы, время идет, и то, что в 20 и даже 30 лет было нашей изюминкой, после 40 может стать провалом. Рассказываем, какие распространенные прически могут добавить нам 5, и 10 и даже больше лет.
Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными – локоны. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди – они визуально сделают ваш образ более юным.
Пересушивать волосы
«Радикальный черный цвет» и все, что на него похоже – самый неудачный выбор, который только можно представить. Во-первых, слишком темный цвет волос заставляет лицо выглядеть более бледным, изможденным и усталым, чем есть на самом деле – и тем самым делает нас старше. А во-вторых, темная краска подчеркнет любые недостатки самих волос – что тоже только прибавит нам лет.
Чем чаще вы пользуетесь фенами, утюжками и щипцами для завивки, тем более поврежденными выглядят ваши волосы – и тем более возрастным кажется ваш образ. Если ваша прическа требует частого использования этих средств, обязательно пользуйтесь защитными спреями, кондиционерами, а также маслами и масками, которые увлажняют и защищают волосы.
Если у вас волосы, склонные к повреждениям, то вам особенно важно давать им необходимый уход, а также вовремя состригать секущиеся концы. Между тем, чем более неухоженные ваши волосы, тем старше вы выглядите.
Если вы используете лак для укладки волос, то дозируйте его очень тщательно и следите за тем, чтобы не переборщить: слишком жесткие, «деревянные» укладки делают образ слишком небрежным, а вас заставляют казаться старше. Лучше выбирайте спреи и муссы, которые не дают жесткой фиксации, а сохраняют пряди мягкими.