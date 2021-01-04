Вопросы, которые стоит задать друг другу в самом начале отношений

Трудно узнать человека от и до, на все 100%. На самом деле, это и есть одна из прекрасных черт отношений: твой партнер постоянно тебя удивляет. Тем не менее, есть некоторые основные вещи, которые тебе следует знать, прежде чем соглашаться на долгосрочный союз и налаживать совместную жизнь. Мы составили список из главных вопросов, которые ты должна задать мужчине до начала отношений.
Ты хочешь детей?
Лучше всего обратиться к теме отцовства раньше, чем позже, чтобы никто не обиделся — или не расстроился — годы спустя. Если ты или твой партнер (по понятным причинам) обеспокоены тем, что появление детей изменит ваши отношения к худшему, вам следует вооружиться знаниями о том, что помогает родителям поддерживать близость. Некоторые исследования предполагают, что существуют определенные «буферы» против семейной катастрофы после рождения ребенка, в том числе: развитие нежности и привязанности к своему партнеру; осознание того, что происходит в жизни супруга, и реагирование на это; подход к проблемам как к чему-то, что ты и твой партнер можете контролировать и решать вместе как пара.
Сколько времени тебе нужно проводить в одиночестве?
Интересно, что времяпрепровождение врозь и удовлетворение некоторых потребностей вне отношений может быть именно тем, что нужно вашему партнерству. Личное пространство — это важная часть построения здоровых отношений. Вам обоим необходимо определенное время, чтобы заниматься своими хобби, работать и встречаться с друзьями. Для каждого это время свое. Важно понимать, сможешь ли ты выдерживать слишком много времени без партнера, и наоборот.
Каждый интерпретирует это по-своему. Необходимо установить границы, прежде чем начать серьезные отношения. Этот вопрос о неверности как никогда актуален. «Эмоциональные связи» становятся все более обычным явлением, и их все сложнее определить. Для кого-то ходить в стрипклуб по выходным и не рассказывать это девушке — норма. Кто-то делает это для того, чтобы не разочаровать или не расстроить своего партнера. И если ты подозреваешь, что у твоего партнера есть предрасположенность к проявлению внимания к другим женщинам, обрати внимание на любые различия в его сексуальных интересах и на свое внутреннее чувство.
Как ты относишься к разводу?
Что нарушает сделку: неверность, зависимость, нежелание праздновать Новый год со свекровью? Это не тот вопрос, который хочется задать, когда ты только вступаешь в отношения. Это непростое обсуждение, но оно того стоит. Не волнуйся, если твой мужчина говорит, что он открыт для развода, или если ты понимаешь, что чувствуешь это. Когда человек считает развод невозможным вариантом, он может создать некоторую нездоровую динамику в отношениях. Это потому, что простое знание того, что у вас обоих есть выход, важно в любой ситуации.
Кто будет заниматься готовкой, стиркой и работой по дому?
Что мы можем сделать как пара, чтобы разделить рутинные обязанности и работу, чтобы каждый чувствовал, что вносит равный вклад в отношения и повседневную жизнь? Совместная работа по дому является третьим по важности фактором успешного брака (первые два — это верность и счастливые сексуальные отношения), и обсудить это необходимо.