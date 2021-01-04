Вопросы, которые стоит задать друг другу в самом начале отношений

Трудно узнать человека от и до, на все 100%. На самом деле, это и есть одна из прекрасных черт отношений: твой партнер постоянно тебя удивляет. Тем не менее, есть некоторые основные вещи, которые тебе следует знать, прежде чем соглашаться на долгосрочный союз и налаживать совместную жизнь. Мы составили список из главных вопросов, которые ты должна задать мужчине до начала отношений.

Ты хочешь детей?

Лучше всего обратиться к теме отцовства раньше, чем позже, чтобы никто не обиделся — или не расстроился — годы спустя. Если ты или твой партнер (по понятным причинам) обеспокоены тем, что появление детей изменит ваши отношения к худшему, вам следует вооружиться знаниями о том, что помогает родителям поддерживать близость. Некоторые исследования предполагают, что существуют определенные «буферы» против семейной катастрофы после рождения ребенка, в том числе: развитие нежности и привязанности к своему партнеру; осознание того, что происходит в жизни супруга, и реагирование на это; подход к проблемам как к чему-то, что ты и твой партнер можете контролировать и решать вместе как пара.

Сколько времени тебе нужно проводить в одиночестве?

Интересно, что времяпрепровождение врозь и удовлетворение некоторых потребностей вне отношений может быть именно тем, что нужно вашему партнерству. Личное пространство — это важная часть построения здоровых отношений. Вам обоим необходимо определенное время, чтобы заниматься своими хобби, работать и встречаться с друзьями. Для каждого это время свое. Важно понимать, сможешь ли ты выдерживать слишком много времени без партнера, и наоборот.