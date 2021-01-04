Одежда, которая портит женскую энергетику

Покупка во время стресса или приступа шопоголизма

Кто-то заедает стресс шоколадом и пирожными, а кто-то пускается во все тяжкие и пускает по ветру бюджет, балуя таким образом своего внутреннего ребенка или свою внутреннюю женщину. С одной стороны, это действительно хорошо снимает стресс. С другой – потом появится новый стресс, вызванный нехваткой бюджета. А вещи, купленные в таком состоянии, перестанут приносить радость. И будут висеть немым укором в шкафу. Лучшее решение в данной ситуации – купить, побаловать себя и получить удовольствие от покупки. А затем дать вещам отлежаться в квартире, в пакете, в котором вы их принесли. Через три дня уже в спокойном состоянии стоит посмотреть на вещи более трезвым и критичным взглядом. И ответить на вопросы: они действительно вас также радуют, как и при покупке в магазине? Вам действительно есть куда их носить? Вы будете делать это часто? А что, если их сдать обратно в магазин и получить назад деньги? Какая радость сильнее? Если радость от возврата денег перевешивает и носить вещи вы не собираетесь, то быстрее несите вещи обратно и получайте свою порцию радости от спасения финансов.

Назло

Бывает, что мы покупаем вещи назло кому-то, например бывшему бойфренду, чтобы он умер от злости, какая вы красивая без него. Или подруге, с которой поссорились, и она мечтала о таком платье, но не могла его себе позволить. Или назло завистникам – пусть видят, что у вас все хорошо. Суть одна: когда вы делаете что-то не из радости, а из гнева, зла, мести, то вещь сохранит в себе этот враждебный настрой. И каждый раз надевая ее, вы будете испытывать отрицательную эмоцию. Как известно, отрицательные эмоции ни к чему хорошему не приводят. Зло порождает зло, месть заканчивается болью и т. д. Поэтому даже самое красивое платье, купленное назло кому-то, не сделает вас счастливой.

Чтобы быть, как она

Иногда, покупая вещь, мы хотим походить на кого-то – звезду, актрису, жену любовника, начальницу, подругу. Перенимать отдельные элементы стиля у людей с хорошим вкусом даже полезно. Главное – не раствориться в этом процессе и не потерять свое лицо. Прежде чем купить такую вещь, стоит спросить себя: а что меня восхищает в этом человеке и что я хочу перенять себе? Какие мои личные качества усилятся благодаря этому? И тогда вместо слепого подражания вы разовьете собственный стиль, где все будет ориентировано на вас и для вас. Великие художники на первых порах тоже кому-то подражали, а потом обрели свой стиль.

Подарок от бывшего

Особое внимание стоит обратить на эти подарки, если вы плохо расстались и долгое время испытывали боль или злость. Теперь, каждый раз надевая эту вещь, мозг будет возвращаться к мыслям об этом человеке и всему спектру пережитых эмоций. Даже если вы уже успокоились. По своей природе мозг любит драму: она дарит массу эмоций и поводов для размышлений. Поэтому повод в виде вещи от бывшего – самый прекрасный для того, чтобы заново пережить все болезненные процессы. Исключение составляет лишь мягкое расставание по обоюдному решению. Или когда инициатором расставания были вы. Оба случая достаточно редки в нашей российской реальности.

Подарок от любимой мамы

Пожалуй, самый сложный случай. Это почти как чемодан без ручек – и нести тяжело, и выкинуть жалко, так как мама вложила в них свою заботу и деньги. И носить не хочется, так как у мамы свой вкус и представление о прекрасном, а еще собственное мамино видение вас. Самое лучшее – превратить эти вещи в одежду для дома или для загородных прогулок. Или перекроить в ателье и сделать из них то, что сейчас действительно модно и вам идет.

Секонд-хенд