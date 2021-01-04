ТОП-5 знаков Зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2021 году

Одним новый год сулит удачу в учебе и бизнесе, другим он принесет здоровье. А некоторым повезет в любви. Шаманка и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова поведала, представительницы каких знаков зодиака точно выйдут замуж в 2021 году.

Тельцы

У женщин, рожденных под знаком Тельца, 2021 год будет удачным во всех начинаниях. Им будет везти в работе и личной жизни. Девушки, уже состоящие в отношениях, почти наверняка получат предложение руки и сердца и выйдут замуж еще до наступления осени. Но и одиноким Тельцам не стоит расстраиваться — примерно в апреле их может ждать судьбоносная встреча с «тем самым». И свадьба не заставит себя долго ждать.

Близнецы

Близнецы традиционно будут окружены большим количеством друзей и знакомых. Но новый год принесет в их жизнь страсть и настоящее глубокое чувство. Так как для Близнецов очень важна крепкая семья и дети, выбирать партнера следует тщательно, отсеивая тех, кто не готов к совместной жизни. Звезды говорят, что идеальный будущий супруг уже совсем рядом.

Скорпионы

Если у девушек-Скорпионов уже есть пара, то их может ожидать летняя или осенняя свадьба. Предложение руки и сердца уже не за горами. Причем долго ждать между помолвкой и замужеством не придется — у них уже есть идеальный план церемонии в голове, останется только его воплотить. Одиноким волчицам, уверенным, что любовь не для них, 2021 год готовит сюрприз, пишет Wday.ru. Они встретят обаятельного и соблазнительного партнера, когда меньше всего будут этого ожидать.

Водолеи

Многим Водолеям свойственно стремление к одиночеству, потому что они очень ценят свою свободу. Но в новом году их настрой может кардинально измениться — вместо многочисленных ухажеров захочется завести семью и собственный очаг. Если на горизонте уже есть подходящий вариант, то можно смело планировать свадьбу. Лучше всего для этого подойдет лето. Даже если отношения начались не так давно.

Рыбы