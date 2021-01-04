ВИДЕО ⟩ Уход за кожей от Джей Ло: как певица выглядит без мейка в 51 год
Дженнифер Лопес поделилась видео, где показала, как она выглядит без макияжа, пишет Сегодня.
Дженнифер Лопес поделилась видео, где показала, как она выглядит без макияжа, пишет Сегодня.
Звезда решила провести для поклонников мастер-класс по ухода за кожей. Для этого она использовала продукцию из своей новой линии JLo Beauty.
В ролике, опубликованном на официальной странице Лопес в Instagram, она сняла макияж на камеру и показала, как она на самом деле выглядит без каких-либо продуктов.
Дженнифер призналась, что на создание ее собственной косметики ушли года, и она очень рада появлению этой продукции.
Сперва певица смыла косметику очищающим средством, затем нанесла увлажняющую сыворотку на чистое лицо, а третьим шагом стал крем.
К слову, ночной уход за кожей отличается от дневного не многим, однако во втором варианте требуется использовать больше средств.
Очищать и увлажнять кожу необходимо, но также важно помнить о защите от солнца. Используйте кремы с УФ-фильтрами не только летом. Конечно, в пасмурную погоду этим правилом можно пренебречь, но помните, что солнце старит кожу в любое время года.