ВИДЕО ⟩ Уход за кожей от Джей Ло: как певица выглядит без мейка в 51 год

Звезда решила провести для поклонников мастер-класс по ухода за кожей. Для этого она использовала продукцию из своей новой линии JLo Beauty.

В ролике, опубликованном на официальной странице Лопес в Instagram, она сняла макияж на камеру и показала, как она на самом деле выглядит без каких-либо продуктов.

Дженнифер призналась, что на создание ее собственной косметики ушли года, и она очень рада появлению этой продукции.

Сперва певица смыла косметику очищающим средством, затем нанесла увлажняющую сыворотку на чистое лицо, а третьим шагом стал крем.

К слову, ночной уход за кожей отличается от дневного не многим, однако во втором варианте требуется использовать больше средств.