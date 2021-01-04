Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

В супе важна каждая мелочь. Правда, самая важная – как правильно приготовить бульон – вовсе даже и не мелочь. Здесь действуют строгие правила.
Чтобы не испортить вкус бульона, нужно использовать кастрюли из алюминия или нержавеющей стали.
Для приготовления бульона из 1 кг говядины или телятины необходимо 4 л воды, для приготовления бульона из 1,5 кг курятины – 3,5 л воды.
Соль кладем из расчета ¼ ч. л. на 1 л воды.
Воду для бульона необходимо доводить до кипения постепенно, а для трав и овощей тоже есть определенные пропорции: на каждый кг мяса – 100 г моркови, 100 г лука, можно добавить 100 г сельдерея и пучок петрушки.
Для приготовления темного бульона лучше брать мясо, срезанное с лопаточной части туши или огузка. При приготовлении бульона из телятины используют также шейку и голяшку.
Концентрированный осветленный бульон (консоме)
Стебель сельдерея – 1 шт.
1. Говядину мелко нарезаем, крошим шнитт-лук, нарезаем морковь колечками, крошим стебель сельдерея.
2. Мясо, овощи и яичные белки помещаем в кастрюлю и заливаем бульоном.
3. Постоянно помешивая, доводим смесь до кипения, после чего убавляем огонь и варим около 1 часа.
4. Процеживаем бульон через мелкое сито с марлей, после чего разливаем по тарелкам. Перед подачей в каждую тарелку добавляем по 1 ст. л. хереса.
Стебель сельдерея – 1 шт.
1. Мясо нарезаем кубиками, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем холодную воду, доводим на небольшом огне до кипения (хороший бульон получается только из мяса, которое долго варили на слабом огне).
2. Снимаем пену, образовавшуюся на поверхности, добавляем накрошенный лук , нарезанную дольками морковь, накрошенный шнитт-лук и сельдерей, солим бульон.
3. Уменьшаем огонь и варим бульон еще 3,5 часа. Снимаем кастрюлю с огня, процеживаем бульон, даем остыть и отправляем в холодильник.
Готовый мясной бульон можно использовать для приготовления супов, ризотто, соусов и подлив.
Тимьян свежий – 1 веточка
Стебель сельдерея – 1 шт.
Черный перец крупного помола – 1 ст.л.
1. Наливаем в кастрюлю 2 л воды, добавляем травы, нарезанную ломтиками морковь, лук, сельдерей, перец, соль. Доводим воду до кипения, уменьшаем огонь и варим бульон 30 минут. Отставляем бульон охлаждаться.
2. Когда бульон станет теплым, выкладываем в него рыбу, возвращаем на огонь, доводим бульон до кипения, убавляем огонь и варим еще 20 минут.
3. Снимаем бульон с огня и вместе с рыбой даем остыть.
Процеженный бульон можно использовать для приготовления супа с рисом, ризотто с морепродуктами. Если готовить бульон только из костей и голов, их нужно добавлять в кастрюлю вместе с травами.
Картофель – 2 шт.
Лук – 2 шт.
Стебель сельдерея – 2 шт.
1. Картофель очищаем и нарезаем мелкими кубиками, Крошим: луковицы , шнитт-лук, морковку, репу, сельдерей, черри разрезаем на 4 части.
2. Все овощи выкладываем в большую кастрюлю, заливаем 1,5 воды, солим и доводим до кипения.
3. Убавляем огонь и варим бульон при легком кипении 20 минут.
4. Снимаем кастрюлю с плиты, охлаждаем бульон, а потом процеживаем.
Стебель сельдерея – 1 шт.
1. Для бульона очень важно найти именно домашнего цыпленка или курицу. С цыпленка удаляем кожу и лишний жир. Выкладываем в кастрюлю вместе с овощами, наливаем столько воды, чтобы птица была полностью покрыта, солим.
2. На среднем огне доводим воду до кипения, убавляем огонь, и при легком кипении варим курицу около 2 часов. Время от времени снимаем пену.
3. Готовый бульон процеживаем через ситечко и даем остыть. Куриный бульон можно подавать с клецками, с полосками из овощей или небольшого тонкого омлета.