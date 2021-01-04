Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

Бульон – универсальное средство прийти в себя утром, после праздников с обильными застольями. Он помогает желудку «запуститься», а организму в целом – почувствовать себя лучше. Если есть желание, то можно, конечно, постараться и приготовить красивый бульон с яичной паутинкой. А можно просто отварить мясо с овощами и специями и пить. Но чтобы получить хороший и вкусный бульон, нужно знать некоторые нюансы в его приготовлении, пишет Segodnya.ru.