Как не совершать ошибки во время распродаж

Не бойтесь, что вещи, которые вам и впрямь приглянулись, купят. Важно не отложить вещи, а понять свои желания. Ведь найдя «то самое платье», вы теперь будете понимать что вам пора купить что-то белое или длинное.
Правило №2. Составляем список
Это правило любого преднамеренного шопинга. Список покупок должен быть, если вы хотите избежать перечисленных выше ошибок. Причем важно именно придерживаться списка, а не просто составить его! Для этого разберите свой гардероб. Отделите вещи летнего сезона от осеннего и зимнего.
Помните, на распродаже вы купите вещи уходящего сезона, и радовать вас эта вещь будет только через год!
Посмотрите сколько у вас верхов, сколько низов. Достаточно ли у вас базовых вещей? Может пора купить новые джинсы? Может у вас нет ни одной пары обуви на шпильке? Пишите в список то, что вам реально нужно. От шестой водолазки пользы не будет.
Правило №3. Оставляем деньги дома
Конечно не все. Возьмите в магазин ту сумму, которую готовы потратить. Выложите кредитки! Кстати, подруга пусть сделает то же самое, чтобы не было возможности у нее занять. Сначала выбирайте обувь, затем уже идите в отделы с одеждой. Даже если вы потратите на обувь чуть больше, чем планировали, эта покупка не будет пустой.
Правило №4. Выбираем время
Ходить по магазинам в распродажи нужно утром в будни. В выходные дни и по вечерам вы рискуете стоять в огромных очередях, толкаться в примерочных и, может быть, даже подраться за шарф с безумной покупательницей. Старайтесь выбраться в магазин не в самый час пик. Если ваш график не позволяет такой роскоши, то занимайте очередь в примерочные сразу, а потом уже идите по отделам. Кстати, не забывайте про мужские примерочные.
Примерять вещи перед покупкой обязательно! Если вы соблюдали предыдущие правила, то уже понимаете, что время на примерку у вас будет, а мерить вы будете именно то, что запланировали. Не делайте скидок на примерке из-за цены. Если вещь вам не идет, не берите ее даже бесплатно. Сэкономленные рубли не исправят лекало, и «вон та складочка» никуда не денется. Успокойтесь. Просто меряйте дальше.
Правило №6. Не торопитесь
Не покупайте сразу. Отложите вещь (сфотографируйте ее или запишите себе ощущения, плюсы и минусы), пока не пройдете все любимые бутики. Возможно там вы найдете что-то получше.
Правило №7. Уступаем тренду
На распродаже вы вряд ли найдете остромодные вещи, их раскупают еще в начале сезона. Отдавайте себе отчет, что все, что вы купите, уже не так актуально. Тем более, через месяц-другой придет смена сезона, и вещи придется отложить надолго. К тому времени актуальность совсем потеряется. Поэтому старайтесь выбрать более базовые модели. Они не выйдут из моды, займут достойное место в вашем гардеробе и пригодятся в ближайшем сезоне. Сделайте выбор в пользу юбки-карандаша или платья-футляра, вместо синего сарафана или желтых лодочек.
Всегда обращайте внимание на следующие вещи:
практичные брюки базовой палитры,
юбка-карандаш, юбка базового цвета вашего фасона,
топ (майка, футболка, боди),
Правило №8. Следуем тенденциям
Смотрите новые силуэты, непривычные цвета, необычные аксессуары. Заходите в «другие» магазины. Зная тенденции будущего сезона, можно удачно купить вещь, которая будет актуальна еще долго.
Правило №9. Не боимся возвращать
Если все-таки вы не удержались и купили что-то лишнее, не переживайте. Сохраняйте чеки на покупки, в которых вы до конца не уверены. У вас есть 2 недели, чтобы определиться. Не верьте, если продавец сказал вам, что вещь с распродажи не подлежит возврату. По закону такое правило может распространяться только на уцененный товар из-за брака. Причем на ценнике этот брак должен быть указан.
Шопинг может отнять у нас несколько часов. Обязательно отдыхайте во время брожения по бутикам. Каждый час-полтора останавливайтесь, ищите скамеечку. Съешьте мороженое, выпейте чашку кофе. Обдумайте совершенные покупки. Ни в коем случае не продолжайте шопинг в плохом настроении или без сил.
Главное правило – носить те вещи, которые вы приобрели. Если вы купили яркие туфли – найдите, куда в них пойти, если купили великоватую пижамку – подшейте ее.