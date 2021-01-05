Вт, 5.01.2021
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Как не совершать ошибки во время распродаж

Женщина после похода по распродажам. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В магазинах уже начались сезонные распродажи. Это настоящий праздник для любого шопоголика. Но часто, казалось бы, удачный поход по магазинам заканчивается разочарованием. Слишком много совершается импульсивных пустых трат. Yapokupayu.ru учит, как остаться при деньгах и в тренде.

Распродажи стали для нас уже обычным делом. Перед сменой сезона (когда в магазины привозят новые коллекции) 2-4 недели в торговых центрах не протолкнуться. Со всех концов, словно мухи на мед, слетаются на заманчивые вывески о скидках 30%, 50%, 70% барышни и джентльмены. Многие готовы, как ни странно, оставить кругленькую сумму в любимых магазинах. Все бы ничего, но зачастую, мы переоцениваем свою силу воли и чувство меры. Мы скупаем вещи как безумные, не меряя и иногда вовсе не думая.

Эта статья для тех, кто после распродаж окидывает взглядом свой обновленный гардероб и понимает, что опять совершил те же ошибки, поддавшись настроению.

Ошибка №1: то же самое!

Часто новые вещи слишком похожи на старые. Каждый человек имеет устоявшийся «Я образ». Не важно, по каким причинам он сформировался, но менять его сознательно — дело не каждому посильное. Поэтому, даже имея искреннее желание меняться и пробовать что-то новое (для чего распродажи очень даже походят), мы зачастую просто обновляем полки шкафа теми же цветами, фасонами и фактурами.

Ошибка №2: зачем я это купила!

Открываем пакеты, меряем. Класс! Красиво, ярко… И с чем это носить? Вещей много, но они не сочетаются между собой. Пытаясь не совершить ошибку №1, совершаем вторую. С этих пор вещь заслуженно занимает одну из дальних полок в гардеробе.

Ошибка №3: придется сесть на диету

Потратив большую сумму на дешевые вещи, мы гнались не за качеством, а за количеством. Теперь, когда ползарплаты и пара кредиток оставлены в кассах магазинов, пора задуматься об экономии. Все бы ничего, если бы вещи при этом были купены правильные. Тогда можно было бы не тратиться до следующего сезона… Но ошибки №1 и №2 никто не отменял.

Что же делать? Неужели все эти скидки и сейлы придется забыть? Покупать 2 вещи в сезон по необходимости. «А как же снимать стресс», – спросите вы?

Отнеситесь к распродажам серьезно. Магазины разрабатывают целые маркетинговые стратегии, чтобы выжать как можно больше денег из покупателей.

На войне, как на войне! Каждая покупка должна стать метким выстрелом по массмаркету…

Но если серьезно, просто следуйте следующим правилам. Тогда распродажи будут приносить вам только радость и пользу.

Правило №1. Готовимся заранее

В самом начале распродаж, и незадолго до этого, пройдитесь по своим любимым магазинам. Померяйте что-то, сфотографируйте себя в примерочной. Составьте список «хотелок». Главное, ничего не покупайте. Помните, мы ждем скидок.

Во-первых, так вы узнаете, что есть в магазинах, и в какие магазины вам вобще не придется заходить на распродаже.

Во-вторых, через 2-3 дня, многое из того, что вам понравилось, поменяет полюс. Вы поймете, что «то платье» не такое уж и красивое, у «того жакета» плохо приталена спинка, а «эту юбку» носить будет не с чем.

Не бойтесь, что вещи, которые вам и впрямь приглянулись, купят. Важно не отложить вещи, а понять свои желания. Ведь найдя «то самое платье», вы теперь будете понимать что вам пора купить что-то белое или длинное.

Правило №2. Составляем список

Это правило любого преднамеренного шопинга. Список покупок должен быть, если вы хотите избежать перечисленных выше ошибок. Причем важно именно придерживаться списка, а не просто составить его! Для этого разберите свой гардероб. Отделите вещи летнего сезона от осеннего и зимнего.

Помните, на распродаже вы купите вещи уходящего сезона, и радовать вас эта вещь будет только через год!

Посмотрите сколько у вас верхов, сколько низов. Достаточно ли у вас базовых вещей? Может пора купить новые джинсы? Может у вас нет ни одной пары обуви на шпильке? Пишите в список то, что вам реально нужно. От шестой водолазки пользы не будет.

Правило №3. Оставляем деньги дома

Конечно не все. Возьмите в магазин ту сумму, которую готовы потратить. Выложите кредитки! Кстати, подруга пусть сделает то же самое, чтобы не было возможности у нее занять. Сначала выбирайте обувь, затем уже идите в отделы с одеждой. Даже если вы потратите на обувь чуть больше, чем планировали, эта покупка не будет пустой.

Правило №4. Выбираем время

Ходить по магазинам в распродажи нужно утром в будни. В выходные дни и по вечерам вы рискуете стоять в огромных очередях, толкаться в примерочных и, может быть, даже подраться за шарф с безумной покупательницей. Старайтесь выбраться в магазин не в самый час пик. Если ваш график не позволяет такой роскоши, то занимайте очередь в примерочные сразу, а потом уже идите по отделам. Кстати, не забывайте про мужские примерочные.

Правило №5. Меряем вещи

Примерять вещи перед покупкой обязательно! Если вы соблюдали предыдущие правила, то уже понимаете, что время на примерку у вас будет, а мерить вы будете именно то, что запланировали. Не делайте скидок на примерке из-за цены. Если вещь вам не идет, не берите ее даже бесплатно. Сэкономленные рубли не исправят лекало, и «вон та складочка» никуда не денется. Успокойтесь. Просто меряйте дальше.

Правило №6. Не торопитесь

Не покупайте сразу. Отложите вещь (сфотографируйте ее или запишите себе ощущения, плюсы и минусы), пока не пройдете все любимые бутики. Возможно там вы найдете что-то получше.

Правило №7. Уступаем тренду

На распродаже вы вряд ли найдете остромодные вещи, их раскупают еще в начале сезона. Отдавайте себе отчет, что все, что вы купите, уже не так актуально. Тем более, через месяц-другой придет смена сезона, и вещи придется отложить надолго. К тому времени актуальность совсем потеряется. Поэтому старайтесь выбрать более базовые модели. Они не выйдут из моды, займут достойное место в вашем гардеробе и пригодятся в ближайшем сезоне. Сделайте выбор в пользу юбки-карандаша или платья-футляра, вместо синего сарафана или желтых лодочек.

Всегда обращайте внимание на следующие вещи:

жакет, пиджак

практичные брюки базовой палитры,

юбка-карандаш, юбка базового цвета вашего фасона,

топ (майка, футболка, боди),

светлая блуза,

тренч,

свитшот или кардиган,

платье-футляр,

удобная обувь (базовая),

нижнее белье,

аксессуары.

Правило №8. Следуем тенденциям

Смотрите новые силуэты, непривычные цвета, необычные аксессуары. Заходите в «другие» магазины. Зная тенденции будущего сезона, можно удачно купить вещь, которая будет актуальна еще долго.

Правило №9. Не боимся возвращать

Если все-таки вы не удержались и купили что-то лишнее, не переживайте. Сохраняйте чеки на покупки, в которых вы до конца не уверены. У вас есть 2 недели, чтобы определиться. Не верьте, если продавец сказал вам, что вещь с распродажи не подлежит возврату. По закону такое правило может распространяться только на уцененный товар из-за брака. Причем на ценнике этот брак должен быть указан.

Правило №10. Отдыхаем

Шопинг может отнять у нас несколько часов. Обязательно отдыхайте во время брожения по бутикам. Каждый час-полтора останавливайтесь, ищите скамеечку. Съешьте мороженое, выпейте чашку кофе. Обдумайте совершенные покупки. Ни в коем случае не продолжайте шопинг в плохом настроении или без сил.

Главное правило – носить те вещи, которые вы приобрели. Если вы купили яркие туфли – найдите, куда в них пойти, если купили великоватую пижамку – подшейте ее.

Хорошего шопинга!

 

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