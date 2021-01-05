Как не совершать ошибки во время распродаж

Распродажи стали для нас уже обычным делом. Перед сменой сезона (когда в магазины привозят новые коллекции) 2-4 недели в торговых центрах не протолкнуться. Со всех концов, словно мухи на мед, слетаются на заманчивые вывески о скидках 30%, 50%, 70% барышни и джентльмены. Многие готовы, как ни странно, оставить кругленькую сумму в любимых магазинах. Все бы ничего, но зачастую, мы переоцениваем свою силу воли и чувство меры. Мы скупаем вещи как безумные, не меряя и иногда вовсе не думая.

Эта статья для тех, кто после распродаж окидывает взглядом свой обновленный гардероб и понимает, что опять совершил те же ошибки, поддавшись настроению.

Ошибка №1: то же самое!

Часто новые вещи слишком похожи на старые. Каждый человек имеет устоявшийся «Я образ». Не важно, по каким причинам он сформировался, но менять его сознательно — дело не каждому посильное. Поэтому, даже имея искреннее желание меняться и пробовать что-то новое (для чего распродажи очень даже походят), мы зачастую просто обновляем полки шкафа теми же цветами, фасонами и фактурами.

Ошибка №2: зачем я это купила!

Открываем пакеты, меряем. Класс! Красиво, ярко… И с чем это носить? Вещей много, но они не сочетаются между собой. Пытаясь не совершить ошибку №1, совершаем вторую. С этих пор вещь заслуженно занимает одну из дальних полок в гардеробе.

Ошибка №3: придется сесть на диету

Потратив большую сумму на дешевые вещи, мы гнались не за качеством, а за количеством. Теперь, когда ползарплаты и пара кредиток оставлены в кассах магазинов, пора задуматься об экономии. Все бы ничего, если бы вещи при этом были купены правильные. Тогда можно было бы не тратиться до следующего сезона… Но ошибки №1 и №2 никто не отменял.

Что же делать? Неужели все эти скидки и сейлы придется забыть? Покупать 2 вещи в сезон по необходимости. «А как же снимать стресс», – спросите вы?

Отнеситесь к распродажам серьезно. Магазины разрабатывают целые маркетинговые стратегии, чтобы выжать как можно больше денег из покупателей.

На войне, как на войне! Каждая покупка должна стать метким выстрелом по массмаркету…

Но если серьезно, просто следуйте следующим правилам. Тогда распродажи будут приносить вам только радость и пользу.

Правило №1. Готовимся заранее

В самом начале распродаж, и незадолго до этого, пройдитесь по своим любимым магазинам. Померяйте что-то, сфотографируйте себя в примерочной. Составьте список «хотелок». Главное, ничего не покупайте. Помните, мы ждем скидок.

Во-первых, так вы узнаете, что есть в магазинах, и в какие магазины вам вобще не придется заходить на распродаже.