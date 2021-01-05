Экс-супруга Андрея Аршавина: «Болезнь покромсала лицо. Две операции помогли сохранить жизнь»

38-летняя Алиса Казьмина уверяет, она прикрывает лицо по более весомым причинам, чем предполагают подписчики. Из-за обидных домыслов бывшая жена Андрея Аршавина решила поделиться подробностями своего состояния и сделала признание. «Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь», — заявила она.

К слову, пластические операции Алиса тоже не отрицает. Она действительно прибегала к помощи хирургов, чтобы сделать новую форму носа. «Нос делала месяц назад. Просто людям он никакой не нравится. Ни до пластики, ни после… Странные люди», — не так давно говорила Казьмина.

Некоторые же были уверены: Алиса изменила внешность ради бывшего возлюбленного. Мол, брюнетка думала, что после изменений футболист к ней вернется. «Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы я не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально, психосоматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь», — не раз говорила экс-супруга Аршавина.

Напомним, что Казьмина воспитывает трехлетнюю дочь от спортсмена. Она наслаждается материнством, в то время как футболист, по словам бывшей жены, игнорирует ребенка. Андрей давно перестал видеться с девочкой и даже не связался с ней в канун Нового года. «Аршавин не поздравил дочку. А Есеня просила передать, что ей все равно», — писала Алиса.

По словам Казьминой, девочка даже стала забывать, как выглядит ее отец. «Есеня ему не нужна, она, наверно, и не вспомнит папу, когда он, наконец, созреет и захочет увидеть ребенка. Самый прекрасный возраст малышки сейчас пропускает ради других девушек и своего времяпрепровождения», — отмечала она ранее.