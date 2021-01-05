Шесть причин, почему ребенка нельзя ставить в угол

Помните жуткую историю про мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку? Истязали паренька так долго, что сухая крупа вросла ему под кожу… Конечно, такое наказание — это из ряда вон. А если речь идет просто о том, чтобы поставить в угол или даже посадить на специальный стульчик?

Наказание не всегда должно быть строгим и жестоким. Некоторые психологи утверждают, что до 4 лет детей вообще нельзя наказывать. Но ведь бывает так, что дети становятся неуправляемыми. Кажется, что в них вселяются черти: родителей они будто не слышат. Тогда отец обычно берется за ремень (хотя бы напугать), а мама грозит углом. Это неправильно. Ребенок не должен физически чувствовать себя плохо, чтобы осознать свою вину. В любых ссорах должен быть диалог, а не монолог того, кто сильнее.Разбираемся вместе с психологом, почему ставить детей в угол — плохая идея.

Это бесполезно

На самом деле, постояв в углу, малыш не станет послушнее или умнее.«Нельзя ставить ребенка в угол, руководствуясь только эмоциями. Нельзя наказывать малыша за те поступки, которые просто не понравились родителям. Без объяснения причин, без четких и понятных инструкций, почему так нельзя поступать», — говорит эксперт.

Стоит учитывать возрастные и индивидуальные особенности. У детей раннего возраста внимание не так развито, как у старших. И малыши могут просто заиграться, переключиться на что-либо другое и забыть о данных вам обещаниях. За это нельзя наказывать, нужно быть терпеливыми и чуткими.

Реакция ребенка на угол, как и на любое наказание, непредсказуема. Некоторые дети, постояв в углу, будут уверены, что тем самым искупили свою вину. Другие замыкаются в себе, у третьих появляется агрессия.

Исправится ли поведение ребенка после наказания, поймет он что-то или нет, зависит от способа, каким его поставили в угол: с криком, агрессией, в шутку или как-то еще.

Родители расписываются в собственной беспомощности

Такой способ воспитания, как ставить в угол, часто применяется в случаях, когда родители, сознательно или нет, чувствуют свою беспомощность. И в истерике наказывают ребенка.

Подобным непоследовательным, зачастую импульсивным наказанием можно не только не выровнять поведение ребенка, но и причинить серьезный вред его психическому здоровью. Прежде чем отправить ребенка в угол, может оказаться полезным задать себе вопрос: «Я хочу помочь своему ребенку или наказать его?»