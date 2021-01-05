Шесть причин, почему ребенка нельзя ставить в угол
По мнению специалистов, этот старый метод наказания заставляет малыша чувствовать себя униженным и может травмировать детскую психику, пишет wday.ru.
По мнению специалистов, этот старый метод наказания заставляет малыша чувствовать себя униженным и может травмировать детскую психику, пишет wday.ru.
Помните жуткую историю про мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку? Истязали паренька так долго, что сухая крупа вросла ему под кожу… Конечно, такое наказание — это из ряда вон. А если речь идет просто о том, чтобы поставить в угол или даже посадить на специальный стульчик?
Наказание не всегда должно быть строгим и жестоким. Некоторые психологи утверждают, что до 4 лет детей вообще нельзя наказывать. Но ведь бывает так, что дети становятся неуправляемыми. Кажется, что в них вселяются черти: родителей они будто не слышат. Тогда отец обычно берется за ремень (хотя бы напугать), а мама грозит углом. Это неправильно. Ребенок не должен физически чувствовать себя плохо, чтобы осознать свою вину. В любых ссорах должен быть диалог, а не монолог того, кто сильнее.Разбираемся вместе с психологом, почему ставить детей в угол — плохая идея.
Это бесполезно
На самом деле, постояв в углу, малыш не станет послушнее или умнее.«Нельзя ставить ребенка в угол, руководствуясь только эмоциями. Нельзя наказывать малыша за те поступки, которые просто не понравились родителям. Без объяснения причин, без четких и понятных инструкций, почему так нельзя поступать», — говорит эксперт.
Стоит учитывать возрастные и индивидуальные особенности. У детей раннего возраста внимание не так развито, как у старших. И малыши могут просто заиграться, переключиться на что-либо другое и забыть о данных вам обещаниях. За это нельзя наказывать, нужно быть терпеливыми и чуткими.
Реакция ребенка на угол, как и на любое наказание, непредсказуема. Некоторые дети, постояв в углу, будут уверены, что тем самым искупили свою вину. Другие замыкаются в себе, у третьих появляется агрессия.
Исправится ли поведение ребенка после наказания, поймет он что-то или нет, зависит от способа, каким его поставили в угол: с криком, агрессией, в шутку или как-то еще.
Родители расписываются в собственной беспомощности
Такой способ воспитания, как ставить в угол, часто применяется в случаях, когда родители, сознательно или нет, чувствуют свою беспомощность. И в истерике наказывают ребенка.
Подобным непоследовательным, зачастую импульсивным наказанием можно не только не выровнять поведение ребенка, но и причинить серьезный вред его психическому здоровью. Прежде чем отправить ребенка в угол, может оказаться полезным задать себе вопрос: «Я хочу помочь своему ребенку или наказать его?»
В ситуациях, когда родители постоянно не могут договориться со своим ребенком и угол видится им единственным выходом из всех возможных ситуаций непослушания, возможно, им самим стоит «постоять в своем углу» и подумать над тем, что они упустили и каким другим способом можно договориться с ребенком. И если все идеи и способы иссякли, обратиться за помощью к специальной литературе, программам для помощи родителям в подобных ситуациях или специалисту.
Как правило, в семьях, в которых выстроено взаимопонимание между родителями и детьми, пройти все «капризные» возрастные этапы не представляет труда. И в таком «древнем» способе воспитания, как угол, просто не будет необходимости.
У ребенка падает самооценка
Самое главное, что метод наказания углом приводит к серьезным последствиям в будущем. Психологи замечают, что малыши, которые в детстве обтирали углы, во взрослой жизни становятся неуверенными в себе, обладают низкой самооценкой.
Некоторые родители считают, что, постояв в углу, ребенок может успокоиться. Но охладить пыл можно с помощью рисования или лепки. Полезны также пешие прогулки вдвоем с малышом. Вы должны разговаривать с ребенком, а не переписываться с подружкой в социальных сетях.
Ребенок считает, что его не любят
А вы не задумывались, что, когда вы ставите ребенка в угол, он рассуждает так: «Мама меня не любит. Разве можно так поступить с тем, кто тебе дорог?» Применяя силу, вы отдаляетесь от своего малыша. В будущем вряд ли у вас сохранятся нормальные отношения. Душевные травмы, которые получены в детстве, во взрослой жизни превращаются в серьезные комплексы.
Угол ничему не учит
Своеобразная изоляция не только негуманна, но и совсем неэффективна. Во время наказания малыш не будет думать о том, как нехорошо показывать язык прохожим или грызть ногти. Скорее всего, он будет придумывать очередную шалость и то, как он вам отомстит.
Воспитание страданием недопустимо
Дети должны смеяться, бегать, прыгать, быть непослушными. Конечно, все должно быть в определенных рамках. Если ребенок не способен пошалить, это плохо. Естественно, родители не должны позволять малышу делать все, что он хочет. В воспитании нет места применению силы. Дети должны усвоить, что прав тот, кто умнее. Если вы причиняете ребенку боль, то он будет стараться избегать страдания. Появится страх. Малыш начнет врать, только чтобы избежать наказания.
Если же вы все-таки являетесь сторонником стояния в углу, то психолог составил для вас правила, к которым стоит прислушаться, ведь важно не то, ставите вы ребенка в угол или нет, а то, как вы это делаете! Само по себе нахождение в углу имеет для ребенка гораздо меньшее значение, чем то, каким образом, кто и за что его туда поставил.