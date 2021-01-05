Как гадать на суженого в ночь перед Рождеством?

Гадание на Рождество с зеркалом

Самым популярным и в то же время жутким способом погадать на избранника является ритуал с помощью зеркала. На Руси девушки оставались одни в темной комнате, зажигали свечу и смотрели в отражение, призывая благоверного заговором. В определенный момент облик мужчины появлялся в зеркале. Заветных слов на просторах всемирной паутины великое множество. Поэтому рекомендуем вам самой определиться с выбором заклинания.

Имя суженого на картах

Карты испокон веков предсказывали людям много. Кроме прочего, с их помощью можно попробовать определить имя будущего жениха. В старину девицы перемешивали колоду и рубашкой вверх оставляли на столе. Невесты перечисляли мужские имена и после каждого переворачивали карту, пока не попадется король червей. Именно это имя и будет носить ваш будущий спутник по жизни.

Какой будет жизнь с любимым

Чтобы выяснить, какой будет возможная семейная жизнь с любимым, девушки в ночь на Рождество ждали, пока в доме все улягутся спать. В тишине и темноте представительницы прекрасного пола усаживались поудобнее у окна и произносили фразу: «Приходи ко мне, мой суженый!».

Далее необходимо было дождаться прохожих или проезжающий автомобиль. К примеру, если люди громко общались между собой и смеялись, а из машины громко играла музыка, то семейная жизнь обещала быть счастливой и яркой.