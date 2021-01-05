Зачем мне диетолог? Шесть ошибок, которые мы делаем во время разгрузочных дней

Ошибка № 1. Устраиваем разгрузочный день без учета противопоказаний

Прочитали в журнале — сели на разгрузку? Так делать не нужно, если вам, конечно, дорого собственное здоровье. Важно знать о противопоказаниях, которые всегда есть у тех или иных разгрузочных дней. Например, людям с повышенной кислотностью, не рекомендуется разгрузка на яблоках или кефире. Если есть проблемы с почками, не стоит увлекаться мясными продуктами. Тем, кто склонен к повышенному образованию газов в кишечнике, лучше не устраивать себе фруктово-овощные дни.

Не хотите наломать дров в данном вопросе? Тогда лучше проконсультироваться с диетологом или своим лечащим врачом.

Ошибка № 2. Слишком часто устраиваем разгрузочные дни

Самое плохое, что вы можете сделать для своего организма, — это чередовать разгрузочные дни с «нагрузочными». Сегодня объемся как в последний раз, завтра поголодаю. Такой подход является стрессовым для организма. Он неизменно ведет к ослаблению иммунитета, нарушению работы внутренних органов, в том числе системы пищеварения. Я не советую устраивать больше двух разгрузочных дней в месяц!

Ошибка № 3. Идем до конца во что бы то ни стало, даже если самочувствие сильно ухудшается

Не нужно фанатизма! Если чувствуете, что кружится голова, появилась слабость, остановитесь. Даже если у вас в планах было разгружаться и разгружаться. Не стоит насиловать свой организм и устраивать ему невыносимые условия, а то ведь он может и ответить.

Ошибка № 4. Наедаемся перед разгрузочным днем

Обычно мы устраиваем разгрузочные дни после бурного застолья. Например, сейчас в самом разгаре новогодние праздники, и, конечно, добрая половина россиян (а то и больше) ушла в настоящий «пищевой загул». Так делать не нужно. Лучше всего после срыва сначала вернуться к нормальному режиму питания, а через несколько дней устроить разгрузку, чтобы не ввергать свой организм в чрезмерный стресс.

Ошибка № 5. Думаем, что во время разгрузочных дней себя нужно особенно поберечь и не заниматься спортом

Если вы не занимаетесь каким-то очень сложным видом спорта профессионально, убирать нагрузки не нужно. Пилатес и йога вряд ли вам навредят, а вот от постоянного лежания на диване есть шанс сорваться и забыть про разгрузочное меню. В целом следите за своим самочувствием. Если у вас, например, кружится голова, то занятия, безусловно, лучше отменить. А еще рекомендую вспомнить про пункт номер 3, который я озвучила выше.

Ошибка № 6. Быстро возвращаемся к привычному рациону после разгрузочных дней

Откровенно говоря, я категорически против разгрузочных дней, потому что после них всегда приходят «загрузочные». Безусловно, порой бывает необходимо устроить себе такую небольшую встряску, чтобы, например, влезть в любимое платье на праздник или чтобы живот немного сдулся к какому-то важному событию. Но тогда будьте любезны следить за тем, что вы едите, когда пищевые ограничения подходят к своему завершению. В идеале из разгрузки надо выходить в течение трех дней, к каждому приему пищи добавляя по одному привычному продукту.