Цвета помады, которые молодят и освежают зрелых женщин
Все мы знаем, как цвет помады влияет на внешность. Одни помады нас украшают и прибавляют блеск глазам, другие, наоборот, делают лицо блеклым, бесцветным, пишет zen.yandex.ru.
Все мы знаем, как цвет помады влияет на внешность. Одни помады нас украшают и прибавляют блеск глазам, другие, наоборот, делают лицо блеклым, бесцветным, пишет zen.yandex.ru.
Цвета помады, которые нас украшают, зависят от цветотипа. Женщинам нежного типа со светлой кожей и светлыми волосами идут одни тона, ярким контрастным брюнеткам — другие. Но есть один нюанс: с годами кожа меняется, становится бледнее. Потому цвета помады с возрастом надо менять.
Тона помады, которые освежают и молодят
Женщинам старшего возраста очень идет помада сиренево-розовых тонов. Она зрительно омолаживает кожу, отвлекает внимание от морщинок.
Оттенок помады может быть и поярче, например, светло-цикламеновым. Такие тона хорошо сочетаются практически со всеми цветами волос — от светлых до темных, включая седые. Такая помада особенно красиво сочетается с голубыми и серыми глазами. Гармонично цикламеновая помада смотрится с темными волосами.
Советы
Не обводите губы карандашом более темного цвета, чем помада. Такая контрастная обводка выглядит вульгарно (к тому же она давно вышла из моды). Подбирайте контурный карандаш точно в цвет помады.
Светло-сиреневую и цикламеновую помаду можно поддержать серьгами подходящего цвета (большими или маленькими). На женщинах зрелого возраста хорошо выглядят розовые тона
Не используйте помаду с чересчур сильным блеском и перламутром. На женщинах старшего возраста такие сорта выглядят вульгарно.
Ниже вы видите еще один беспроигрышный вариант: помада розово-кораллового цвета. Он может быть мягким или немного ярче.
А вот помаду ярко-оранжевых тонов употреблять не стоит. Она подчеркивает бледность немолодой кожи и дешевит образ. Лучше замените ее помадой мягких персиковых и светло-коралловых оттенков.
Откажитесь от помад телесных, нюдовых, пудровых тонов. Они не подходят для дам старшего возраста, так как визуально «стирают» губы с лица, делают их невидимыми.
На картинке ниже вы видите более интенсивный коралловый цвет. Такой тон очень хорош для «солнечных» блондинок с теплым, сливочным оттенком кожи.