Цвета помады, которые молодят и освежают зрелых женщин

Цвета помады, которые нас украшают, зависят от цветотипа. Женщинам нежного типа со светлой кожей и светлыми волосами идут одни тона, ярким контрастным брюнеткам — другие. Но есть один нюанс: с годами кожа меняется, становится бледнее. Потому цвета помады с возрастом надо менять.

Тона помады, которые освежают и молодят

Женщинам старшего возраста очень идет помада сиренево-розовых тонов. Она зрительно омолаживает кожу, отвлекает внимание от морщинок.

Оттенок помады может быть и поярче, например, светло-цикламеновым. Такие тона хорошо сочетаются практически со всеми цветами волос — от светлых до темных, включая седые. Такая помада особенно красиво сочетается с голубыми и серыми глазами. Гармонично цикламеновая помада смотрится с темными волосами.

Советы

Не обводите губы карандашом более темного цвета, чем помада. Такая контрастная обводка выглядит вульгарно (к тому же она давно вышла из моды). Подбирайте контурный карандаш точно в цвет помады.

Светло-сиреневую и цикламеновую помаду можно поддержать серьгами подходящего цвета (большими или маленькими). На женщинах зрелого возраста хорошо выглядят розовые тона

Не используйте помаду с чересчур сильным блеском и перламутром. На женщинах старшего возраста такие сорта выглядят вульгарно.

Ниже вы видите еще один беспроигрышный вариант: помада розово-кораллового цвета. Он может быть мягким или немного ярче.

А вот помаду ярко-оранжевых тонов употреблять не стоит. Она подчеркивает бледность немолодой кожи и дешевит образ. Лучше замените ее помадой мягких персиковых и светло-коралловых оттенков.

Откажитесь от помад телесных, нюдовых, пудровых тонов. Они не подходят для дам старшего возраста, так как визуально «стирают» губы с лица, делают их невидимыми.