Антитренды 2021: какая одежда выйдет из моды в этом году

В начале года нам хочется пополнить свой гардероб новыми нарядами, однако надо быть осторожными во время шопинга, чтобы не купить лишнего. Часто бывает так, что вещь в магазине кажется нам необходимой, а дома перед зеркалом мы уже не можем ее ни с чем комбинировать. Неправильный выбор может отразиться на вашем образе.

Отдельный наряд играет не последнюю роль в вашем образе, ведь от выбора правильно подобранной одежды, зависит то, как выглядит ваш аутфит в целом.

Обруч

Массивный обруч был на пике популярности в 2019 году. Тогда его носили все инфлюенсеры, впрочем этот тренд уже немного всем надоел, поэтому стоит свое внимание переключить на трендовую косынку. Такой аксессуар для волос только набирает обороты.

Бермуды

Удлиненные шорты в предыдущих сезонах стремительно ворвались в моду и завоевали все внимание, однако в новом сезоне стилисты предсказывают успех леггинсам со штрипками, поэтому такой элемент гардероба быстро затмит бермуды, которые уже несколько сезонов были главным акцентом на fashion-фотографиях в инстаграме.

Футболка c лого

В 2021 году отказывайтесь от футболок с логотипами. Массивная надпись лейбла на футболке снова выглядит нелепо.

Аксессуары с ракушками

Аксессуары с ракушками были особенно популярны летом, впрочем такой тренд задержался лишь на короткий период. В новом сезоне стоит найти альтернативу и переключиться, к примеру, на бисер.

Сумки из нейлона