Как распознать женатого мужчину без кольца на пальце: объясняет психолог

Некоторые мужчины не прекращают знакомиться с новыми девушками, даже несмотря на то, что уже завели семью. При этом от новой пассии они всеми силами стараются это скрыть, чтобы усидеть сразу на двух стульях. Социальный психолог Александр Шахов рассказал, по каким признакам можно вычислить женатого партнера, даже если у нет кольца на пальце.

Никакой публичности

Холостому мужчине нет смысла прятаться — он не против появиться с возлюбленной в популярных в городе местах. А вот жекнатые стараются не посещать главные торговые центры или известные рестораны. «Он будет максимальным образом стараться скрыть себя. Не будет встречаться в публичных местах, где можно встретить друзей, коллег. Будет предлагать встретиться в маленьких кафешках на краю города, в приватных кабинках», — объяснил Шахов.

Это поведение распространяется также на социальные сети. Если их у мужины нет или он скрывает их наличие, это должно стать тревожным звоночком для женщины.

Дефицит времени

Заинтересованный в соблазнении девушки мужчина старается уделять ей все свое время. Особенно если речь идет о первом этапе нового романа. А вот у человека несвободного такой возможности обычно нет.

«У женатого есть дефицит времени. Выходные и праздники он не может посвятить вам, где-то пропадает всегда. Потому что эти дни он вынужден провести с семьей», — рассказал социальный психолог.

Простая проверка — это предложение провести вместе выходные. У женатых всегда находятся предлоги этого избежать: внезапный дедлайн, рыбалка с друзьями, приехавшие родственники, которым срочно требуется помощь. Вечерами женатому надо ехать домой, он не засиживается и никогда не остается на всю ночь.

Конспирация

Иногда доходит до смешного — мужчина использует всем хорошо знакомые приемы. «Ведет себя как шпион. Вечерами не отвечает на звонки, сбрасывает или не отвечает, разговаривает где-то на улице, чтобы не выдать себя перед женой», — уточнил Шахов.

Если мужчина постоянно звонит из машины или с улицы, то это серьезный повод задуматься, почему он не делает этого из дома.

«Свободный мужчина всегда возьмет трубку — ему приятно внимание женщины, которая ему нравится», — уверен психолог.

Скрывает свое жилище

Холостяки делают все, чтобы заманить девушек к себе домой. Поэтому следует «напроситься» к нему в гости. «Любой мужчина заинтересован в сексуальных отношениях, мужчины стремятся к сексу. Если женщина соглашается прийти домой, то мужчине будет приятно, он воспримет это как намек на перевод отношений в сексуальную плоскость», — посоветовал Шахов.

Конечно, есть вариант с номером в отеле, съемной квартирой или домом друга. Но в большинстве своем это экономически невыгодно, да и мало кто из мужчин может позволить себе постоянно такой расход, особенно при наличии семьи.

Девушки сразу подмечают, когда у дома нет «духа» его хозяина. «Если там долго никто не живет, женщины заметят — они обладают удивительной наблюдательностью. Не составит труда понять, что там человек постоянно не живет», - отметил специалист.

Простая проверка

Рано или поздно женатый мужчина или порвет отношения, или признается, что женат. Если все признаки налицо, а он этого не делает, существует небольшой тест.

Девушка может подарить возлюбленному небольшой сувенир или подарок, который придется постоянно держать на виду. «Брелок на машину или ключи. Мужчине будет приятно получить такое, но женатый никогда этого не сделает, потому что возникнут вопросы. Особенно если эта вещь будет выпадает из его образа и стиля», — убежден Шахов.