Вкуснейший диетический шоколадный чизкейк от которого вы не поправитесь ни на грамм

Приготовление: 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.