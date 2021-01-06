Вкуснейший диетический шоколадный чизкейк от которого вы не поправитесь ни на грамм
Ингредиенты:
Творог обезжиренный – 400 г;
Молоко 1% жирности – 100 г;
Мед пчелиный – 20 г;
Желатин пищевой – 15 г;
Какао-порошок – 50 г
Ингредиенты:
Творог обезжиренный – 400 г;
Молоко 1% жирности – 100 г;
Мед пчелиный – 20 г;
Желатин пищевой – 15 г;
Какао-порошок – 50 г
Приготовление: 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Рецепт чудо-чизкейка взят с Mircooking.ru.