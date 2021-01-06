Не делайте так! Ресницы-бабочки, бежевые колготки и другие приметы дурного вкуса

Наращённые ресницы XL

Начнем с плохих новостей, извините. Когда стилисты модных журналов видят девушек с очень, очень густыми и длинными наращёнными ресницами, в душе они плачут. Нет, наращивать ресницы в целом это окей – недаром это одна из самых популярных услуг в салонах красоты. Но нужно знать меру.

Дорого-богато

Стиль – это когда вы сочетаете лаконичные вещи и наряды «с дизайном». К примеру, футболка. Лучше брать простую белую. А если на ней стразы, крупные надписи вроде логотипов люксовых брендов – это уже минус сто очков по стилю.

Леопард с ног до головы

Несколько десятилетий леопардовый принт был вне модного закона. Сейчас он вернулся: но использовать его лучше только на одной вещи в образе. В идеале – носить окрашенное под леопарда пальто или шубу. Остальные вещи при этом должны быть черными. Иначе – модный провал!

Аксессуары тон в тон

Сумочка и туфли из одного набора – уже давно дурной тон. Старайтесь этого избегать. Но главное, следите за выбором обуви: очень часто она вообще не подходит к наряду.

Телесные колготки