Не делайте так! Ресницы-бабочки, бежевые колготки и другие приметы дурного вкуса
Стилисты набрались мужества и высказались о главных модных ошибках. Их откровения помогут не попасть впросак на важной встрече, пишет «Домашний Очаг».
Стилисты набрались мужества и высказались о главных модных ошибках. Их откровения помогут не попасть впросак на важной встрече, пишет «Домашний Очаг».
Наращённые ресницы XL
Начнем с плохих новостей, извините. Когда стилисты модных журналов видят девушек с очень, очень густыми и длинными наращёнными ресницами, в душе они плачут. Нет, наращивать ресницы в целом это окей – недаром это одна из самых популярных услуг в салонах красоты. Но нужно знать меру.
Дорого-богато
Стиль – это когда вы сочетаете лаконичные вещи и наряды «с дизайном». К примеру, футболка. Лучше брать простую белую. А если на ней стразы, крупные надписи вроде логотипов люксовых брендов – это уже минус сто очков по стилю.
Леопард с ног до головы
Несколько десятилетий леопардовый принт был вне модного закона. Сейчас он вернулся: но использовать его лучше только на одной вещи в образе. В идеале – носить окрашенное под леопарда пальто или шубу. Остальные вещи при этом должны быть черными. Иначе – модный провал!
Аксессуары тон в тон
Сумочка и туфли из одного набора – уже давно дурной тон. Старайтесь этого избегать. Но главное, следите за выбором обуви: очень часто она вообще не подходит к наряду.
Телесные колготки
Есть одна вещь, которую буквально ненавидят стилисты. Это – телесные колготки, ведь они не идут никому. Лайкра, блеск, странный оттенок, не идущей к коже, »морщины» на коленках – все это не украшает. Если на улице холодно – выбирайте черные плотные колготки без блеска. Или даже красные! Но не другого цвета. Почему? Потому что очень легко ошибиться. Модное правило: цветные колготки можно носить только в сочетании с черными вещами. Как только вы начинаете играть с цветами – провал. Просто цветные колготки – это детская по своей сути вещь. Когда ее носит взрослая женщина, она всегда – немного ребенок.