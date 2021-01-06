Что месяц твоего рождения расскажет о твоей сексуальности
Родившиеся в апреле очень страстные, а «майские» предпочитают тепло и комфорт в постели. Астролог Cosmo расскажет все о твоем темпераменте, зная только месяц твоего рождения.
Родившиеся в апреле очень страстные, а «майские» предпочитают тепло и комфорт в постели. Астролог Cosmo расскажет все о твоем темпераменте, зная только месяц твоего рождения.
Астролог Сьюзи Керр Райт поделилась тайными знаниями о том, какова ты в постели.
Рожденные в январе несколько консервативны, когда дело доходит до мимолетной интрижки. Но стоит им по-настоящему в кого-то влюбиться, тут уж они «зажгут». Так что хочешь верь, хочешь нет, но январские — одни из самых раскованных в постели, хотя с первого взгляда и не скажешь.
Февраль
Мартовские обожают проводить время в постели (и не только заниматься в ней сексом), но занятие любовью для них — это очень значимый и связывающий опыт, потому что мартовские отдают самих себя своим партнерам. По-другому не умеют.
Апрельские очень независимы, привязать их к себе очень непросто. Секс с рожденными в апреле горяч и неистов, потому что ими управляет Марс. Но апрельские быстро устают от людей, так что сразу после секса выставить любовника за дверь — это они могут.
Май
Май — месяц, когда уже потеплело, но все еще случаются холодные деньки. Майские очень тяготеют к теплу и комфорту. Им хочется предаться страсти на шелковых простынях среди подушек и в свете свечей. Иначе зачем это все?
Июньские намерены попробовать все секс-позиции под этим солнцем, потому что они просто обязаны знать все обо всем. Они не такие жадные до секса, как февральские ребята, но все равно те еще лакомки. Если тебе нужен кто-то, кто мог бы вести с тобой грязные разговорчики по телефону, — выбирай июньских.
Июль
Для хорошего секса с теми, кто рожден в июле, важно быть бережным и надежным. Секс для июльских несет очень значимую эмоциональную составляющую, и они хотели бы заниматься этим с тем, кто дает им чувство защищенности и безопасности. Июльские очень уязвимы, их легко задеть и обидеть.
Месяц крайностей: все или ничего. Либо август подарит тебе неземное блаженство, либо будет холоден, как лед. От чего зависит? От тебя. Август не признает полумер, он хочет получить от своего партнера все и еще новые коньки. Никогда не говори августовским, что делать в постели — их эго нежнее лепестка розы.
В глубине души сентябрьские очень страстны, но они привыкли контролировать свои эмоции, и в постели с ними не всегда бывает просто. Им бывает сложно расслабиться и отдаться наслаждению, но когда это произойдет, ни одна из сторон не пожалеет. Как только они почувствуют, что могут доверять своему партнеру, не останется ничего, чего бы сентябрьские не захотели сделать.
Октябрь
Октябрьским нужно очень хорошо знать человека, чтобы отправиться с ним в постель. Там они захотят, чтобы все происходило медленно и деликатно. Секс для октябрьских — это удовольствие, но удовольствие должно длиться долго, это не секундная вспышка, а долгое и неторопливое удовольствие.
Ноябрь
Сексуальные забавы для ноябрьских — это список с пустыми квадратиками, куда нужно проставить галочки. На самом деле, не только секс, потому что ноябрьские дети ко всему подходят очень обстоятельно. «Вижу цель — не вижу препятствий» — это про тех, кто родился в ноябре.
Декабрь
Они обожают ролевые игры и сложные задумки в сексе. Может быть, с рожденными в декабре не так-то просто вступить в длительные отношения и узнать о них больше, но вот то, что в постели с ними будет весело, — это бесспорно.