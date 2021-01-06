Кубики льда для лица от морщин и не только

Зачем протирать лицо ледяными кубиками

Протирание лица кубиками льда очень полезно: талая вода эффективно насыщает клетки влагой и оказывает тонизирующий эффект. Клеточный обмен улучшается за счет расширения сосудов глубинных сосудов и притока крови к поверхностным клеткам. Поры лица, сужаясь, вызывают прилив крови (поэтому-то и появляется красивый румянец). В этот момент происходит обновление и регенерация тканей. Конечно, глубокие морщины косметическому льду убрать не под силу, а вот на мелких, так называемых мимических морщинках, эффект хорошо заметен.

Если будешь регулярно делать такую бьюти-процедуру, это улучшит структуру кожи, напитает клетки влагой, сделает рельеф ровнее (а еще подтянет овал лица).

Обычный лед поможет решить ряд проблем с кожей:

желтоватый или землистый цвет лица; бледность покровов; отеки под глазами и темные пятна; мимические морщины в зоне лба, рта и вокруг глаз; сухость эпидермиса.

Кроме того, средство рекомендуется применять для проблемной и жирной кожи, склонной к высыпаниям: лед сужает расширенные поры, не позволяя им забиваться, поэтому предотвращает появление угрей и черных точек.

Как правильно протирать лицо кубиками льда

1. Использовать средство можно только на сухом и чистом лице без косметики. В идеале заменить этим холодным продуктом ежеутренние умывания.

2. Начинай протирание с зоны декольте и области шеи. Действуй достаточно быстро, чтобы не застудить эти чувствительные зоны. Легким и скорым движением переходи на подбородок.

3. Затем доходи до губ и обрабатывай зону вокруг них, особое внимания уделяя носогубным складкам (тем более, если они уже дали о себе знать). От губ переходи к вискам, минуя зону ушей.

4. Далее самое важное — область вокруг глаз. Начинай движение от внутреннего уголка глаза по нижнему веку к внешнему уголку. Затем переходи на верхнее веко и таким образом совершай круговые движения.

5. Теперь переходи ко лбу: от середины лба совершай горизонтальные движения к височной зоне. В конце проработай нос и крылья носа. Следует четко придерживаться массажных линий. Менять направление не рекомендуется.

6. Дай талой воде впитаться самостоятельно, не вытирая лицо насухо. После того, как кожа стала сухой (минут через 10) нанеси легкий увлажняющий и питательный крем.

Как сделать кубики

Чтобы приготовить полезные кубики, используй только минеральную или родниковую воду (ни в коем случае не пользуйся жесткой кипяченой водой).

Если есть возможность, лучше использовать закрытые формочки или пакеты-блистеры. Дело в том, что лед очень быстро впитывает в себя все посторонние запахи из холодильника и морозильной камеры (согласись, не самая приятная идея с утра протираться кубиком с ароматом мяса или овощей с дачи?).