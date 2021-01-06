Ср, 6.01.2021
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Кубики льда для лица от морщин и не только

Кубики льда для лица. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Протирание лица льдом: польза или вред? Все чаще мы переходим на органику: и в одежде, и в косметике, и в образе жизни в целом. Польза льда для кожи лица доказана косметологами уже давно (люксовые бренды даже начали выпускать аналогичные средства). Но ты можешь попробовать сама сделать кубики льда для лица: рецепты самых классных приготовила для тебя Lisa.ru.

 

Зачем протирать лицо ледяными кубиками

Протирание лица кубиками льда очень полезно: талая вода эффективно насыщает клетки влагой и оказывает тонизирующий эффект. Клеточный обмен улучшается за счет расширения сосудов глубинных сосудов и притока крови к поверхностным клеткам. Поры лица, сужаясь, вызывают прилив крови (поэтому-то и появляется красивый румянец). В этот момент происходит обновление и регенерация тканей. Конечно, глубокие морщины косметическому льду убрать не под силу, а вот на мелких, так называемых мимических морщинках, эффект хорошо заметен.

Если будешь регулярно делать такую бьюти-процедуру, это улучшит структуру кожи, напитает клетки влагой, сделает рельеф ровнее (а еще подтянет овал лица). 

Обычный лед поможет решить ряд проблем с кожей:

желтоватый или землистый цвет лица; бледность покровов; отеки под глазами и темные пятна; мимические морщины в зоне лба, рта и вокруг глаз; сухость эпидермиса.

Кроме того, средство рекомендуется применять для проблемной и жирной кожи, склонной к высыпаниям: лед сужает расширенные поры, не позволяя им забиваться, поэтому предотвращает появление угрей и черных точек.

Как правильно протирать лицо кубиками льда

1. Использовать средство можно только на сухом и чистом лице без косметики. В идеале заменить этим холодным продуктом ежеутренние умывания.

2. Начинай протирание с зоны декольте и области шеи. Действуй достаточно быстро, чтобы не застудить эти чувствительные зоны. Легким и скорым движением переходи на подбородок. 

3. Затем доходи до губ и обрабатывай зону вокруг них, особое внимания уделяя носогубным складкам (тем более, если они уже дали о себе знать). От губ переходи к вискам, минуя зону ушей. 

4. Далее самое важное — область вокруг глаз. Начинай движение от внутреннего уголка глаза по нижнему веку к внешнему уголку. Затем переходи на верхнее веко и таким образом совершай круговые движения. 

5. Теперь переходи ко лбу: от середины лба совершай горизонтальные движения к височной зоне. В конце проработай нос и крылья носа. Следует четко придерживаться массажных линий. Менять направление не рекомендуется.

6. Дай талой воде впитаться самостоятельно, не вытирая лицо насухо. После того, как кожа стала сухой (минут через 10) нанеси легкий увлажняющий и питательный крем.

Как сделать кубики

Чтобы приготовить полезные кубики, используй только минеральную или родниковую воду (ни в коем случае не пользуйся жесткой кипяченой водой). 

Если есть возможность, лучше использовать закрытые формочки или пакеты-блистеры. Дело в том, что лед очень быстро впитывает в себя все посторонние запахи из холодильника и морозильной камеры (согласись, не самая приятная идея с утра протираться кубиком с ароматом мяса или овощей с дачи?).

Приготовив лед из отвара трав, не храни его дольше недели (иначе биологически чудесные вещества в льдинках ликвидируются). Если планируешь использовать средство дважды в день, то на неделю ограничься 14 штуками. Льдинки из натурального сока хранятся и того меньше — всего пару суток. Не успеваешь израсходовать? Используй по 2—3 за раз или предложи криотерапию маме, мужу, собаке. 

Не забывай фильтровать отвары, настои и соки от лишних палочек, веточек и косточек, чтобы потом не поцарапаться готовым ледяным средством.

Возьми любимое косметическое или эфирное масло и добавляй несколько капелек при изготовлении состава.

Рецепты для разных типов кожи

Для сухой кожи

Отличным вариантом для сухого и увядающего эпидермиса станут кубики льда с ромашкой для лица. Для этого возьми 2 фитопакетика аптечной ромашки и залей их 1 стаканом кипятка. Дай настояться в течение 2—3 часов, чтобы отвар стал действительно крепким. После добавь в смесь несколько капель розовой воды и 1—2 капли эфирного масла грейпфрута. Тщательно перемешай и залей по формочкам.

Другие варианты (которые тоже работают): отвар мяты и мелиссы; крепкий зеленый чай; отвар из лепестков роз (теперь ты знаешь, что делать с увядшим букетом).

Для жирной и проблемной кожи

Смешай по 0,5 чайной ложки крапивы, календулы, чистотела, хвоща и мать-и-мачехи. Залей 1 стаканом кипятка и дай настояться в течение нескольких часов. После этого процеди отвар и добавь 2—3 капли эфира чайного дерева. Тщательно перемешай и разлей состав по формочкам.

Для нормального типа кожи

Возьми 1 столовую ложку сушеной мяты (листьев и соцветий) и залей 1 стаканом кипящей воды. Дай настояться в течение 3—5 часов, а затей разлей состав по формочкам.

Для чувствительной кожи

Возьми большой нижний листик алоэ с дерева, которому не меньше 2 лет. Промой его и выдави весь сок. Добавь немного воды (примерно 1 к 1 с соком алоэ) и перемешай. Разлей состав по формочкам. Готово!

Кубики льда для лица от морщин

Еще один вариант — питательный настой из льняных семечек. Размели семена, а затем провари их (1 столовую ложку в стакане кипятка) в течение четверти часа. Дай настояться еще полчаса, а затем отфильтруй жидкость. Разлей состав по формочкам и наслаждайся увлажненной кожей.

Есть еще несколько составов, которые помогут продлить молодость кожи.

Крепко заваренный молотый кофе; рисовая вода в виде льдинок; жирное молоко, разведенное 1 к 1 с минеральной водой; овсяный отвар или овсяное молоко; кусочки грейпфрута (этот фрукт также отлично избавляет от пигментации).

Меры предосторожности

Чтобы не нанести вреда домашним средством, помни следующие правила:

не стоит наносить ледяную смесь прямо перед выходом на холодную улицу.

Используй слегка подтаявшие пластинки, для чего выкладывай их за 5 минут до нанесения на кожу из морозилки.

Не проводи процедуру дольше 1 минуты (так недалеко и до невралгии!).

У средства есть несколько безоговорочных противопоказаний, среди которых: купероз; близко расположенные сосуды; аллергическая реакция на холод. помни о том, что яркий омолаживающий эффект будет заметен лишь в совокупности с другими процедурами: косметическими масками, домашними пилингами, гимнастикой для лица или массажем.

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