Пять небанальных способов носить джинсы в 2021-м
Советы тем, кто не боится экспериментировать, дает wday.ru.
Советы тем, кто не боится экспериментировать, дает wday.ru.
Джинсы — универсальный предмет гардероба, остающийся актуальным в любое время года. Порой кажется, что все возможные и невозможные сочетания с денимом уже придуманы: мы комбинируем его с пальто, блузками, рубашками, блейзерами и даже с платьями. Если все вышеперечисленные способы носить джинсы уже приелись, а душа жаждет экспериментов, у нас есть решение. Представляем 5 небанальных идей, которые точно преобразят ваш образ.
Если вы носите свободные джинсы с завышенной талией, этот совет вам определенно понравится. Для воплощения идеи вам понадобятся джинсы, пояс и облегающая кофта или укороченный кардиган. Выбранный верх заправьте в джинсы, но не до конца. Главной фишкой вашего образа станут расстегнутая пуговица и пояс. Особо дерзким можно посоветовать немного расстегнуть и молнию, главное — не переборщить. Теперь остается подвязать джинсы под пуговицей поясом или шнурком. В итоге вы получите одновременно расслабленный и смелый наряд, который можно дополнить яркой обувью или сумочкой.
Высокие сапоги
Зауженные джинсы с сапогами давно стали привычным сочетанием, однако вы можете попробовать провернуть тот же модный трюк и с более свободными силуэтами. Не всегда легко заправить деним в высокие сапоги, но затраченные усилия стоят того. Не пугайтесь, если джинсы немного соберутся в коленях, это станет частью вашего образа. В качестве верха отлично подойдет оверсайз-свитер с интересным принтом. Ваш наряд станет более спортивным и точно поможет вам выделиться на фоне других.
Широкие подвороты
Никто не станет спорить, что подвороты — это удобный и стильный тренд. Правда, здесь речь пойдет не только о небольших подворотах, которые могут смотреться небрежно. Действительно, массивные и широкие подвороты иногда выглядят нелепо. С их помощью вы превратите джинсы в капри, а в сочетании с высокими сапогами получите по-настоящему свежий образ. Не ограничивайте себя и дайте волю фантазии: подворот шириной 15 см вполне имеет право на жизнь. Но помните: узкие джинсы так подворачивать все-таки не стоит.
Наизнанку
Джинсы прекрасны не только снаружи, но и изнутри, и этим можно пользоваться. Например, бренд Calvin Klein выпустил модель с эффектом вывернутости наизнанку, и выглядит она просто прекрасно. Контрастная отстрочка, карманы и идеальные швы сделают ваш наряд уникальным. Конечно, кому-то этот способ покажется нелепым и странным, но если вы не боитесь экспериментировать, вам точно стоит обратить на него внимание.
Тотал деним
Джинсовый тотал-лук сохраняет свои позиции и продолжит оставаться в тренде в 2021 году. Если вы еще не осмеливались надеть весь деним из гардероба, настало самое время попробовать. Сочетайте джинсы с рубашкой и пиджаком. Не менее интересно смотрятся и любимые всеми джинсовки. Отдайте предпочтение моделям интересного кроя и миксуйте между собой разные цвета. Помните, что такой образ всегда нужно разбавлять аксессуарами и подбирать правильную обувь, поэтому заранее позаботьтесь о подходящей сумочке и туфлях.