Пять небанальных способов носить джинсы в 2021-м

Джинсы — универсальный предмет гардероба, остающийся актуальным в любое время года. Порой кажется, что все возможные и невозможные сочетания с денимом уже придуманы: мы комбинируем его с пальто, блузками, рубашками, блейзерами и даже с платьями. Если все вышеперечисленные способы носить джинсы уже приелись, а душа жаждет экспериментов, у нас есть решение. Представляем 5 небанальных идей, которые точно преобразят ваш образ.

Расстегнутая пуговица

Если вы носите свободные джинсы с завышенной талией, этот совет вам определенно понравится. Для воплощения идеи вам понадобятся джинсы, пояс и облегающая кофта или укороченный кардиган. Выбранный верх заправьте в джинсы, но не до конца. Главной фишкой вашего образа станут расстегнутая пуговица и пояс. Особо дерзким можно посоветовать немного расстегнуть и молнию, главное — не переборщить. Теперь остается подвязать джинсы под пуговицей поясом или шнурком. В итоге вы получите одновременно расслабленный и смелый наряд, который можно дополнить яркой обувью или сумочкой.

Высокие сапоги