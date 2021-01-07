Бьюти-прогнозы на 2021-й: стрижки, окрашивания и варианты макияжа, которые будут в тренде

Красота и здоровье волос

Стилист по волосам сети салонов Keep Looking Рената Рамазанова

Окрашивания

Техника шатуш подойдет тем, кто за максимальную натуральность, поскольку в этой технике не используют яркие цвета. Итогом окрашивания станет создание эффекта слегка выгоревших на солнце локонов с легкими бликами. Шатуш хорошо смотрится на каскадных прическах на длинных волосах одной длины.

Также будут актуальны окрашивания в натуральных оттенках, приближенные к собственному цвету волос.

Блонд держится в трендах долгое время. В 2021 году эта тенденция сохранится, но это будет уже другой блонд — с растяжкой (затемнением) корней.

В 2021 году будет модным прямой срез. Стрижка подойдет обладательницам тонких волос, поскольку в результате стрижки получается объемная прическа. Ровные и плотные кончики будут выглядеть густыми.

В тренде будет челка, разделяющаяся на две стороны, то есть челка-шторка, как привыкли ее называть. Такая стрижка челки уже который год не выходит из моды, и в 2021-м это не изменится.

Красота и здоровье

Beauty-редактор Wday.ru Даша Вертинская

Макияж

По прогнозам врачей, защитные маски мы перестанем носить еще не скоро, а это значит, что особое внимание в 2021 году будем уделять макияжу глаз. Самым стильным обещает стать всеми любимый смоки айз, но уже в более ярких оттенках. Черные и коричневые цвета теней также останутся в моде, но только в матовых текстурах. Топовые визажисты также предсказывают возвращение 80-х и моду на выбритые части бровей.

Что касается блесток и глиттера, то и они не сдадут позиции в новом году. Их мы будем наносить на нижнее веко.