Как влияет на человека одежда из секонд-хенда по феншуй

Известно, что цвет одежды очень сильно влияет на наши чакры. Оказывается, не только цвет, но и происхождение одежды тоже имеет важную роль. Даже если вы на один день возьмете у друга или подруги какую-то вещь, она может серьезно подпортить вам удачу и настроение, не говоря у же об энергетике.

Влияние одежды из секонд-хенда на энергетику человека

Чужая одежда влияет на наше биополе негативно. Даже если такая одежда просто находится в доме, она плохо влияет на энергию Ци. Из-за этого люди в доме могут ссориться и даже болеть.

Избежать этого можно, причем довольно просто. Покупайте то, что вам нравится, но не забывайте очищать энергетику вещей, чтобы не навлекать на себя и на близких беду и проблемы.

Прислушивайтесь к интуиции

Первое и самок главное — слушайте внутренний голос. Если что-то внутри вас говорит вам не покупать ту или иную одежду в комиссионных магазинах, то этого делать не стоит. Возможно, она принадлежала больному или негативному человеку, который был несчастлив.

Постирайте одежду из секонд-хенда

Обязательно постирайте такую одежду, если все-таки решили купить ее и принести домой. Это должна быть не совсем обычная стирка. Добавьте немного морской соли. Стирать лучше с другим бельем, которое принадлежит вам. После этого нужно повесить сушиться вещи, купленные в секонд-хенде, но сделать это так, чтобы они находились на солнце.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют временно не носить такую одежду, дав ей возможность просто полежать в доме пару дней. Так она пропитается вашей родной энергетикой и окончательно избавится от своего прошлого.

Проведите ритуал по очищению

Для этого вам понадобятся благовония. Зажгите ароматическую палочку, желательно с цитрусовым запахом. Поводите ею так, чтобы купленная одежда хорошенько пропиталась этим запахом. Во время ритуала произнесите три раза: «Было чужое, стало мое. Все плохое уйди, все хорошее приди».