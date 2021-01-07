Крепкий сон, огонь, зеркала и мистика: подробный гайд по святочным гаданиям

Считается, что самыми правдивыми гадания являются вечером 6, 13 и 18 января, поэтому, не мешкая, перейдем к делу. Вооружайтесь лучшими способами узнать о своих суженых-ряженых и в бой! И не забудьте снять украшения, нательные кресты, а из комнаты убрать иконы. Не знаем, что конкретно случится, если этого не сделать, но проверять все-таки не советуем.

Гадание на замужество

Что нужно: яйцо, стакан воды.

Вечером заполните стакан водой на 3/4 и влейте туда яичный белок. Перед этим яйцо нужно немного подержать в руках и сформулировать в мыслях вопрос, о котором гадаете. Затем стакан с белком поместите в предварительно нагретую духовку. Когда белок побелеет, выньте его из стакана.

А теперь самое интересное: рассматривайте сформированную фигурку. Например, если вы видите кольцо, в этом году свадьбе точно быть. Если свечу или церковный купол, ждите венчания. Корабль означает переезд в другой город после свадьбы, а вот если попался круг — свадьбу пока не ждите.

Гадание по предметам

Что нужно: хлеб, книга, таблетка, ключи, монетка, флешка, свечка, рюмка и всё, на что хватит фантазии.

На столе девушка раскладывает разные предметы, по которым можно узнать профессию будущего мужа. Традиционно это были хлеб, книга, уголь и ключи, которые символизировали крестьянина, священника, кузнеца и купца. Туда стоит добавить и современные вещи: рюмку (пьющий), кольцо (женатый), таблетку (медик), ключи (мужчина с квартирой), флешку (айтишник), монету (щедрый). Девушке завязывают глаза и она выбирает любой из всех предметов, которые лежат на столе. Значения, как вы догадались, основаны на ассоциациях с предметами.

Гадание на будущее

Что нужно: украшения, нитки, ключ, кольцо, пустой стакан и другие предметы.

Положите разные предметы в миски или стаканчики и выберите что-то с закрытыми глазами. Если попалось кольцо, это предсказывает скорое замужество, нитки — дорогу, монетка — богатство, перо — легкость в решении проблем, ключ — новое жилье, а пустой стакан — спокойствие и отсутствие важных событий.

Гадание на воде

Что нужно: тазик с водой, бумага, свеча, грецкий орех.

Наполните таз водой наполовину, а к его стенкам сверху по кругу прикрепите бумажки с разными событиями (подарок, помолвка, свадьба, повышение, беременность, болезнь, деньги и т. д.). Возьмите половинку скорлупы от грецкого ореха, поставьте в нее маленькую свечку и опустите в тазик с водой. К какой бумажке эта лодочка поплывет, то предсказание сбудется в этом году.

Если ореха и свечи в доме не нашлось, положите бумажки с событиями на дно тазика, а потом налейте туда воду. Сбудется то предсказание, которое всплывет на поверхность.

Гадание по телефону

Что нужно: телефон, смелость.