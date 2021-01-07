Крепкий сон, огонь, зеркала и мистика: подробный гайд по святочным гаданиям

Гадание на снеге
Что нужно: снег, свободное время.
В полночь выйдите на улицу и пройдите по снегу. Если до рассвета по вашим следам никто не пройдет, то жизнь с будущим мужем будет счастливой. Если же следы будут затоптаны, то с супругом будет много ссор.
Еще один способ: в полночь киньте горсть снега противоположно ветру. Если снег упадет на вас, то ваш будущий жених будет красивым и молодым. Если снежинки разлетятся по сторонам, супруг будет пожилым.
Гадание на жениха по зеркалу
Что нужно: большое и маленькое зеркало, свечи, железные нервы.
Это одно из самых мистических и пугающих гаданий — в зеркале можно увидеть своего суженого. Самым точным такое гадание будет в ночь с 13 на 14 января, ровно в полночь. Не забудьте золотое правило — снять крестик и украшения и надеть свободную одежду, а еще важно распустить волосы.
Маленькое зеркало должно находиться напротив большого так, чтобы в крупном создавался бесконечный «зеркальный коридор». По обе стороны от зеркала ставятся зажженные свечки. Подойдите к зеркалу и скажите: «Суженый мой, ряженый, покажись в зеркале». После этого нужно сесть и вглядеться в «зеркальный коридор».
Примерно через десять минут (если выдержите) там можно увидеть изображение или силуэт будущего мужа. Когда жених появится, маленькое зеркало нужно положить на стол вниз зеркальной поверхностью, крикнув: «Чур меня!»
Гадание по тени
Что нужно: бумага, тарелка, спички.
Возьмите лист бумаги, тарелку, свечку и спички (только не зажигалку, это же рушит всю атмосферу!). Тот, кто гадает, сначала должен скомкать лист. Этот ком следует положить на тарелку и поджечь. Тарелка, на которой происходит акт сожжения, обязательно должна стоять у стены, а за ней нужно поставить свечку. Пока ком горит, смотрите на его тень на стене — это и есть суть гадания по тени: в фигурах на стенах показываются картины вашего вероятного будущего.
Гадание на воске
Что нужно: свечи, вода, глубокая посуда.
Все свечки необходимо сложить в форму, поставить миску на огонь и расплавить воск с парафином. Воск выливается в отдельную посуду с водой. Далее остается только подождать: субстанция образует фигуру и застывает. Именно эта фигурка и предсказывает будущее тому, кто осуществляет обряд.
Гадание во сне
Что нужно: крепкий сон, стакан воды. Опционально: одежда, сумка, замок.
Перед сном девушке, желающей узнать своего будущего жениха, нужно выпить стакан воды с несколькими ложками соли. Пустой стакан ставится на ночь около кровати со словами: «Суженый мой, ряженый, напои меня водицей». Этой ночью девушке приснится упомянутый суженый-ряженый.
Еще вариант: берем замок, любимое платье и сумку. Кладем в сумку платье, саму сумку запираем на замок, кладем под подушку и ложимся спать. Перед сном произносим фразу: «Приди, суженый, за ключом, отопри мое платье». Не исключено, что на такую интригу суженый точно клюнет и появится во сне.
Гадание на нитках
Что нужно: нитки, спички, подруги.
Если вдруг вы с подругами хотите поразвлечься, узнав, кто быстрее выйдет замуж, то вам нужны нитки. Берем их, поджигаем (нитки, а не подруг). У кого нитка догорит быстрее, у той первой и будет свадьба. Если нитка сразу затухла или сгорела меньше чем на половину, то девушка выйдет замуж поздно или вообще не вступит в брак.
Другой вариант — с использованием иголок. Нужно взять три стальные иглы и вдеть в них три разноцветные нитки — красную, черную и белую. Втыкаем их в подушечку треугольником так, чтобы торчали только иглы. После этого необходимо загадать желание и вытянуть одну иголку. Если девушке попадется красная нить, то ее желание сбудется. Черный цвет означает, что оно не исполнится, а белый — о частичном исполнении желания или осуществлении мечты чуть позже.