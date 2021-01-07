Чт, 7.01.2021
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Крепкий сон, огонь, зеркала и мистика: подробный гайд по святочным гаданиям

Гадание. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Шестого января все те, кто не боится узнать свое будущее, запасаются свечами, бумагой, нитками и еще тысячей мелочей, ведь начинаются Святки, а их неотъемлемый атрибут — гадания, пишет Супер.

Считается, что самыми правдивыми гадания являются вечером 6, 13 и 18 января, поэтому, не мешкая, перейдем к делу. Вооружайтесь лучшими способами узнать о своих суженых-ряженых и в бой! И не забудьте снять украшения, нательные кресты, а из комнаты убрать иконы. Не знаем, что конкретно случится, если этого не сделать, но проверять все-таки не советуем.

Гадание на замужество

Что нужно: яйцо, стакан воды.

Вечером заполните стакан водой на 3/4 и влейте туда яичный белок. Перед этим яйцо нужно немного подержать в руках и сформулировать в мыслях вопрос, о котором гадаете. Затем стакан с белком поместите в предварительно нагретую духовку. Когда белок побелеет, выньте его из стакана.

А теперь самое интересное: рассматривайте сформированную фигурку. Например, если вы видите кольцо, в этом году свадьбе точно быть. Если свечу или церковный купол, ждите венчания. Корабль означает переезд в другой город после свадьбы, а вот если попался круг — свадьбу пока не ждите.

Гадание по предметам

Что нужно: хлеб, книга, таблетка, ключи, монетка, флешка, свечка, рюмка и всё, на что хватит фантазии.

На столе девушка раскладывает разные предметы, по которым можно узнать профессию будущего мужа. Традиционно это были хлеб, книга, уголь и ключи, которые символизировали крестьянина, священника, кузнеца и купца. Туда стоит добавить и современные вещи: рюмку (пьющий), кольцо (женатый), таблетку (медик), ключи (мужчина с квартирой), флешку (айтишник), монету (щедрый). Девушке завязывают глаза и она выбирает любой из всех предметов, которые лежат на столе. Значения, как вы догадались, основаны на ассоциациях с предметами.

Гадание на будущее

Что нужно: украшения, нитки, ключ, кольцо, пустой стакан и другие предметы.

Положите разные предметы в миски или стаканчики и выберите что-то с закрытыми глазами. Если попалось кольцо, это предсказывает скорое замужество, нитки — дорогу, монетка — богатство, перо — легкость в решении проблем, ключ — новое жилье, а пустой стакан — спокойствие и отсутствие важных событий.

Гадание на воде

Что нужно: тазик с водой, бумага, свеча, грецкий орех.

Наполните таз водой наполовину, а к его стенкам сверху по кругу прикрепите бумажки с разными событиями (подарок, помолвка, свадьба, повышение, беременность, болезнь, деньги и т. д.). Возьмите половинку скорлупы от грецкого ореха, поставьте в нее маленькую свечку и опустите в тазик с водой. К какой бумажке эта лодочка поплывет, то предсказание сбудется в этом году.

Если ореха и свечи в доме не нашлось, положите бумажки с событиями на дно тазика, а потом налейте туда воду. Сбудется то предсказание, которое всплывет на поверхность.

Гадание по телефону

Что нужно: телефон, смелость.

Наберите любой телефонный номер и ждите ответа. Если на другом конце провода — мужчина, девушке нужно спросить его имя — именно так будут звать ее будущего супруга. Если к телефону подойдет женщина, это говорит о возможной сопернице за сердце возлюбленного. Если ответит ребенок, то девушка скоро выйдет замуж и станет мамой. Все то же самое можно провернуть на улице: просто выйдите из дома в полночь и спросите у первого встречного его имя.

Гадание на снеге

Что нужно: снег, свободное время.

В полночь выйдите на улицу и пройдите по снегу. Если до рассвета по вашим следам никто не пройдет, то жизнь с будущим мужем будет счастливой. Если же следы будут затоптаны, то с супругом будет много ссор.

Еще один способ: в полночь киньте горсть снега противоположно ветру. Если снег упадет на вас, то ваш будущий жених будет красивым и молодым. Если снежинки разлетятся по сторонам, супруг будет пожилым.

Гадание на жениха по зеркалу

Что нужно: большое и маленькое зеркало, свечи, железные нервы.

Это одно из самых мистических и пугающих гаданий — в зеркале можно увидеть своего суженого. Самым точным такое гадание будет в ночь с 13 на 14 января, ровно в полночь. Не забудьте золотое правило — снять крестик и украшения и надеть свободную одежду, а еще важно распустить волосы.

Маленькое зеркало должно находиться напротив большого так, чтобы в крупном создавался бесконечный «зеркальный коридор». По обе стороны от зеркала ставятся зажженные свечки. Подойдите к зеркалу и скажите: «Суженый мой, ряженый, покажись в зеркале». После этого нужно сесть и вглядеться в «зеркальный коридор».

Примерно через десять минут (если выдержите) там можно увидеть изображение или силуэт будущего мужа. Когда жених появится, маленькое зеркало нужно положить на стол вниз зеркальной поверхностью, крикнув: «Чур меня!»

Гадание по тени

Что нужно: бумага, тарелка, спички.

Возьмите лист бумаги, тарелку, свечку и спички (только не зажигалку, это же рушит всю атмосферу!). Тот, кто гадает, сначала должен скомкать лист. Этот ком следует положить на тарелку и поджечь. Тарелка, на которой происходит акт сожжения, обязательно должна стоять у стены, а за ней нужно поставить свечку. Пока ком горит, смотрите на его тень на стене — это и есть суть гадания по тени: в фигурах на стенах показываются картины вашего вероятного будущего.

Гадание на воске

Что нужно: свечи, вода, глубокая посуда.

Все свечки необходимо сложить в форму, поставить миску на огонь и расплавить воск с парафином. Воск выливается в отдельную посуду с водой. Далее остается только подождать: субстанция образует фигуру и застывает. Именно эта фигурка и предсказывает будущее тому, кто осуществляет обряд.

Гадание во сне

Что нужно: крепкий сон, стакан воды. Опционально: одежда, сумка, замок.

Перед сном девушке, желающей узнать своего будущего жениха, нужно выпить стакан воды с несколькими ложками соли. Пустой стакан ставится на ночь около кровати со словами: «Суженый мой, ряженый, напои меня водицей». Этой ночью девушке приснится упомянутый суженый-ряженый.

Еще вариант: берем замок, любимое платье и сумку. Кладем в сумку платье, саму сумку запираем на замок, кладем под подушку и ложимся спать. Перед сном произносим фразу: «Приди, суженый, за ключом, отопри мое платье». Не исключено, что на такую интригу суженый точно клюнет и появится во сне.

Гадание на нитках

Что нужно: нитки, спички, подруги.

Если вдруг вы с подругами хотите поразвлечься, узнав, кто быстрее выйдет замуж, то вам нужны нитки. Берем их, поджигаем (нитки, а не подруг). У кого нитка догорит быстрее, у той первой и будет свадьба. Если нитка сразу затухла или сгорела меньше чем на половину, то девушка выйдет замуж поздно или вообще не вступит в брак.

Другой вариант — с использованием иголок. Нужно взять три стальные иглы и вдеть в них три разноцветные нитки — красную, черную и белую. Втыкаем их в подушечку треугольником так, чтобы торчали только иглы. После этого необходимо загадать желание и вытянуть одну иголку. Если девушке попадется красная нить, то ее желание сбудется. Черный цвет означает, что оно не исполнится, а белый — о частичном исполнении желания или осуществлении мечты чуть позже.

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