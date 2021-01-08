Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 января: кто же будет безмерно счастлив, а кому надо бы забыться в труде

Эта неделя будет довольно благоприятной, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не расслабляться и не позволять обстоятельствам брать верх. Несмотря на благосклонность звезд и планет могут случаться казусы, избежать которых помогут воля к победе и позитивный настрой.

Женщина-Овен

Дамам этого знака астрологи рекомендуют начать неделю с бумажной работы, чтобы освободить вторую половину недели для активного развития и воплощения в жизнь смелых идей. Важным спутником успеха для Овнов станет умение направлять энергию в русло решения насущных вопросов, не тратя драгоценного времени на конфликты.

Женщина-Телец

Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют настроиться на деловой лад, а чтобы неделя не прошла в дурном настроении, начать ее стоит с упражнений по повышению женской энергетики. Настроение и эмоции будут важными спутниками успеха, а значит, они должны быть позитивными.

Женщина-Близнецы

Дамам-Близнецам важно сторониться агрессивно настроенных людей, чтобы не становиться участниками конфликтов и разборок, которые отнимут как время, так и удачу. Эта неделя будет довольно напряженной, и дамам стоит доверять интуиции, чтобы обойти стороной проблемы и неприятности.

Женщина-Рак

Раки должны быть готовы к тому, что их начнут проверять на прочность и стрессоустойчивость. Эта неделя не будет гладкой, и для того, чтобы притянуть удачу, нужно будет постараться. Умение контролировать эмоции и не пропускать через себя чужие переживания помогут дамам-Ракам сохранить лицо и везение.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют начать неделю с заговоров от бед и проблем. С 11 по 17 января могут случаться досадные неприятности, и чтобы не становиться заложниками дурного настроения, Львицам астрологи рекомендуют ежедневно читать аффирмации. Позитивные утверждения настроят на успех и помогут вовремя свернуть с пути, ведущего в тупик.

Женщина-Дева

Девы должны быть готовы к тому, что в семье возникнут неурядицы. Не исключено, что партнерам придется вернуться к не разрешенному в прошлом конфликту. Эта неделя пройдет в позитивном ключе, если настроиться не на выяснение отношений, а на поиск компромиссных решений, которые уберегут семьи от скандалов.

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе звезды и планеты подарят возможность не только включиться в работу, но и осуществить задуманное. Это время подойдет для воплощения в жизнь смелых идей, которые помогут заложить крепкий фундамент будущих побед. Ближе к выходным астрологи рекомендуют переключиться на личную жизнь.

Женщина-Скорпион

Скорпионам в начале недели астрологи рекомендуют обратить внимание на решение вопросов, связанных с финансами. В период с понедельника по вечер среды представительницам этого знака удастся поправить материальное положение. Вторая половина недели подходит для активного отдыха и налаживания отношений с близкими.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам будет легко даваться умственная работа, и этот период буквально создан для обучения, повышения квалификации и даже карьерного роста. Астрологи рекомендуют не упускать таких возможностей и подмечать знаки судьбы, которые помогут открыть двери в счастливое будущее.

Женщина-Козерог

Козерогов ожидают приятные известия и возможность начать путь по карьерной лестнице Первую половину недели женщинам этого знака необходимо посвятить работе. Отношения, будь то деловые или романтические, налаживать лучше всего с вечера четверга. Это время удачно как для поиска любви, так и для новых деловых знакомств, а также обретения гармонии в семье.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям на этой неделе справиться с насущными вопросами поможет прилив вдохновения. С 11 про 17 января будет удачное время для активной творческой работы, внедрения новшеств, романтических прогулок и свиданий. Активность и позитивный настрой помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Рыбы