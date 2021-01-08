Волосы рулят! 5 окрашиваний, которые сделают вас моложе даже без макияжа

Золотистый каштан

Холодные оттенки волос в природе встречаются крайне редко. Именно поэтому они выглядят неестественно и всегда добавляют возраст. Другое дело — теплые тона. Например, золотистый каштан, который смотрится максимально натурально, не уходит в красный или рыжий. Даже натуральным брюнеткам с возрастом стилисты начинают советовать красить волосы в каштановый, чтобы выглядеть моложе.

Корица

Черный цвет – это всегда плюс 10 лет. Но если вы жгучая брюнетка и не готовы кардинально менять цвет волос, просто добавьте светлые пряди. Самой это сделать не получится, но хороший стилист распределит осветление максимально естественно — у лица и по длине волос. Пряный и теплый цвет, как у палочек корицы, придаст темным волосам объем, а лицу свежести.

Карамельный блонд

Даже если вы всегда выбирали холодные оттенки, с возрастом ледяные тона могут подчеркивать отсутствие объема и придавать лицу уставший вид. Пепельный же блонд идет, как правило, совсем молодым девочкам, по которым понятно, что это не седина. Здесь красивое решение для блондинок — карамельный блонд. Теплый оттенок создает более мягкий и нежный образ, как у Николь Кидман!

Блики

Стилисты научились рисовать на волосах «поцелуи солнца» или babylights. то есть выгоревшие прядки, какие бывают после каникул у маленьких девочек. Парикмахеры считают, что блики на волосах смягчают черты лица, а светлые пряди визуально добавляют объем, который с возрастом теряется.

Кофейный