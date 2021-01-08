Укрась свою комнату: какие цвета станут самыми трендовами в 2021 году

Приглушенные тона и землистые цвета

Землистые цвета - отличный фон для гостиной. Земляным цветам свойственны естественные и успокаивающие тона, и в 2021 году такие цвета станут ключевыми. Естественно, холодные бежевые землистые тона со слабым зеленым оттенком создают успокаивающее настроение. В гостинице хорошо добиться расслабляющего эффект, который не только напомнит нам о природе, но и эмоционально станет отражать мир вокруг нас.

Богатые краски природы

Мягкий зеленый цвет символизирует природу. Оттенки зеленого могут варьироваться от яркого березового до папоротникового, они сразу связывают нас с окружающей средой. Насыщенные зеленые тона хорошо подходят для домашнего офиса или технических помещений, чтобы сбалансировать ощущение «искусственности».

Тона шелковицы

В периоды неопределенности мы часто ищем более теплые тона для комфорта. У шелковицы холодный цвет с голубым подтоном. С помощью этого цвета мы можем оформить просторные комнаты, ведь эти оттенки ассоциируются с радостью и роскошью. Этот оттенок придает комнате больше глубины.

Землистые тона

Простые тона помогают поднять настроение и создать благоприятную среду. В этих тонах заложены богатые традиции и ценности, которые принесут в ваш дом напоминание о мировом культурном наследии. Подумайте о натуральной глине, землисто-коричневых тонах и светлых поверхностях - эти тона создают общую палитру для создания атмосферы.

Пастельные тона