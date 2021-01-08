Укрась свою комнату: какие цвета станут самыми трендовами в 2021 году

Приглушенные тона и землистые цвета
Землистые цвета - отличный фон для гостиной. Земляным цветам свойственны естественные и успокаивающие тона, и в 2021 году такие цвета станут ключевыми. Естественно, холодные бежевые землистые тона со слабым зеленым оттенком создают успокаивающее настроение. В гостинице хорошо добиться расслабляющего эффект, который не только напомнит нам о природе, но и эмоционально станет отражать мир вокруг нас.
Богатые краски природы
Мягкий зеленый цвет символизирует природу. Оттенки зеленого могут варьироваться от яркого березового до папоротникового, они сразу связывают нас с окружающей средой. Насыщенные зеленые тона хорошо подходят для домашнего офиса или технических помещений, чтобы сбалансировать ощущение «искусственности».
Тона шелковицы
В периоды неопределенности мы часто ищем более теплые тона для комфорта. У шелковицы холодный цвет с голубым подтоном. С помощью этого цвета мы можем оформить просторные комнаты, ведь эти оттенки ассоциируются с радостью и роскошью. Этот оттенок придает комнате больше глубины.
Землистые тона
Простые тона помогают поднять настроение и создать благоприятную среду. В этих тонах заложены богатые традиции и ценности, которые принесут в ваш дом напоминание о мировом культурном наследии. Подумайте о натуральной глине, землисто-коричневых тонах и светлых поверхностях - эти тона создают общую палитру для создания атмосферы.
Пастельные тона
Особенно красиво пастельные тона смотрятся в спальнях и ванных комнатах. Основные цвета, которые будут использоваться в 2021 году — это нежно-голубой и бледно-розовый. Пастельные тона привносят в комнаты много уюта и хорошо сочетаются с другими цветами. Эти цвета можно использовать и для мебели.