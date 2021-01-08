И нет проблем: как быстро справиться с отеками на лице

Почему отекает лицо

Начнем с того, что не всегда одно только питание — сладкое, жирное, соленое — влияет на внешний вид. Можно вкладывать в лицо время, деньги, следить за качеством продуктов и количеством соли. Но если не решены три главные проблемы, оно все равно будет предательски отекать при каждом удобном случае.

Гиперактивность жевательных мышц. Часто это последствие психологической проблемы, вызванной многолетним стрессом. Ведь мы с детства привыкаем «стиснув зубы» преодолевать трудности. Околоушная область становится настолько плотной и спазмированной, что свободному току жидкости ее не преодолеть. Этот «барьерный риф» нашего лица ведет к образованию носогубных складок и брылей, к отеку век.

Нарушение оттока слезной жидкости. Отеки глаз образуются, когда слезы, вырабатываемые для увлажнения глазного яблока, не уходят в носослезный канал, а застревают в подглазничной области из-за спазмов, лор-заболеваний или других причин.

Окаменевшие мышцы и хроническое напряжение в затылочной области. Они способны заблокировать отток жидкости со всего лица. Результат — долгосрочная отечность, которая порой воспринимается как возрастное изменение, не являясь таковым в реальности.

Массаж от отеков и мешков под глазами

Этот прием — отличное средство, помогающее оттоку лишней лимфы. Мы улучшаем вывод воды, снимая ночной отек, который может быть результатом употребления алкоголя или соленого на ночь, нанесением косметических средств, блокирующих дыхание кожи, и так далее. Смысл приема в том, чтобы задать направление току застоявшейся лишней жидкости в слезный канал.

Схема:

обработай сначала верхние веки. Поверни руки тыльной стороной. Закрой глаза. Средний палец положи над бровью, указательный — на верхние веки. Пальцы должны лежать на веках еле их касаясь.

Указательные пальцы слегка опусти вниз и немного смести к внутреннему углу глаза. Зрачки под закрытыми веками направлены вниз. Сделай вдох. Задержи это положение на 30 секунд. Верни пальцы в исходное положение. Взгляд поднимается вверх. Выдохни. Зафиксируй.

Обработай нижние веки. Поверни руки тыльной стороной и поставь на нижние веки средний палец. Указательный палец — чуть ниже нижнего века на границу «веко-щека». Подними пальцы на нижних веках максимально вверх, после чего сдвинь их до легкого упора к внутренним углам глаз (взгляд направлен вверх). Сделай вдох и задержи это положение на 30 секунд. Верни пальцы в исходное положение. Взгляд опускается вниз. Выдохни. Зафиксируй.

Обрати внимание, что сам прием работает без регулировки дыханием: вдох в начале упражнения рекомендуется как первичный импульс. Поэтому при затруднениях с дыханием можно не задерживать воздух в течение 30 секунд. Дыши свободно.