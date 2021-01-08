Как ухаживать за кожей рук в сезон холодов: семь важных советов

На улице – холод и мороз, в помещении – сухой воздух: осенью и зимой коже наших рук приходится нелегко. Что же мы можем сделать, чтобы защитить ее от пересыхания и микротравм, сохранить руки гладкими, нежными и красивыми? Вот несколько простых советов по уходу за кожей рук в холодное время года.

Всякий раз, когда мы моем руки, вместе с грязью и бактериями мы смываем естественный жировой слой, который оберегает кожу от чрезмерной сухости. В холодное время года, когда воздух пересушен отоплением, этот естественный слой восстанавливается дольше и кожа быстрее сохнет и легче травмируется. Чтобы этого не произошло, замените привычное моющее средство на то, основу которого составляет увлажняющий крем. Также стоит мыть руки теплой, а не горячей водой – она меньше травмирует кожу.

Как можно чаще протирайте руки кремом