Как ухаживать за кожей рук в сезон холодов: семь важных советов
Нежная и тонкая кожа рук нуждается осенью и зимой в особенном уходе, уверяет «Домашний Очаг».
Нежная и тонкая кожа рук нуждается осенью и зимой в особенном уходе, уверяет «Домашний Очаг».
На улице – холод и мороз, в помещении – сухой воздух: осенью и зимой коже наших рук приходится нелегко. Что же мы можем сделать, чтобы защитить ее от пересыхания и микротравм, сохранить руки гладкими, нежными и красивыми? Вот несколько простых советов по уходу за кожей рук в холодное время года.
Всякий раз, когда мы моем руки, вместе с грязью и бактериями мы смываем естественный жировой слой, который оберегает кожу от чрезмерной сухости. В холодное время года, когда воздух пересушен отоплением, этот естественный слой восстанавливается дольше и кожа быстрее сохнет и легче травмируется. Чтобы этого не произошло, замените привычное моющее средство на то, основу которого составляет увлажняющий крем. Также стоит мыть руки теплой, а не горячей водой – она меньше травмирует кожу.
Как можно чаще протирайте руки кремом
Очень простое правило, которое надолго сохранит ваши руки нежными и красивыми: как только температура воздуха опускается ниже +10 градусов, выходите на улицу только в перчатках. И никаких исключений!
И не забывайте о хозяйственных перчатках
Любую домашнюю работу лучше делать, предварительно надев хозяйственные перчатки – это правило верно в любое время года. Но зимой осенью оно особенно актуально: кожа наших рук в холодный сезон и без того подвергается дополнительному воздействию, зачем же усугублять?
Чтобы поддержать кожу рук в хорошем состоянии, полезно раз в неделю делать теплые ванночки с морской солью: они помогут заживить микротрещины и травмы, укрепят ногти, а также устранять шелушение кожи. Также можно добавлять в воду несколько капель эфирного масла – стрессотерапия полезна в любое время года!
Можно приобретать специализированные маски для кожи рук, а можно обходиться домашними средствами: добавить к привычному крему несколько капель любого масла, плотным слоем нанести на руки, надеть резиновые перчатки, а сверху – теплые и подержать 15-20 минут. Стоит делать такие маски один-два раза в неделю.
Используйте скраб
Не чаще двух раз в неделю стоит как следует очищать кожу рук мягким скрабом, чтобы избавиться от омертвевших клеток, улучшить циркуляцию крови и обеспечить лучшее проникновения крема или масок.