Пт, 8.01.2021
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Будет больно: Виктория Боня показала упражнения для восстановления после праздников

Виктория Боня

ФОТО: STEPHANE MAHE/REUTERS

Блогер поделилась тренировкой со статическими упражнениями, которые помогут выйти из праздничной расслабленности и вернуть тонус мышцам, делится портал Kiz.ru.

Виктория показала, как под руководством тренера приводит себя в форму. Упражнения с виду кажутся простыми, так как не требуют активных движений и специального оборудования. Но, судя по комментариям Бони, они заставят ваши мышцы работать и ощущать приятную боль. Также тренировка поможет подтянуть живот лучше, чем качание пресса. Со слов тренера, при поясничном лордозе (прогибе поясницы), живот все равно выпирает вперед, и работа только с мышцами пресса здесь не поможет. Ссылка на видео в конце статьи. 

Упражнение 1

Вам понадобится коврик для йоги.

  • Встаньте на четвереньки. Приподнимите ступни, опираясь на пальцы ног.
  • Отклонитесь назад, опуская ягодицы на ступни.
  • Колени поднимите с пола, вытяните ноги в прямую линию, приподнимая ягодицы. Ваше тело будет составлять угол 90 градусов, но опора по-прежнему на пальцы ног, а не всю ступню.
  • Перекатывайтесь в планку на вытянутых руках. Зафиксируйте положение на 15 секунд.
  • Снова опустите колени на пол.

Упражнение 2

  • В той же позе, что в Упражнении 1, тяните ягодицы к пяткам.
  • После этого поднимайте колени от пола, переносите тело вперед в позу планки на вытянутых руках.
  • Далее снова опускайтесь на колени, тяните ягодицы к пяткам.
  • Сделайте 10 повторов по кругу.

Упражнение 3

  • Из Упражнения 2 перейдите в позицию на четвереньки. Руки согните и опирайтесь на локти.
  • Левую ногу, согнутую в колене, тяните вперед к предплечью.
  • Отведите левую ногу, согнутую в колене, в сторону (бедро должно быть параллельно полу).
  • Опустите ногу и снова потяните к предплечью. Отведите ногу назад под углом 45 градусов к полу.
  • Подтяните ногу к предплечью и снова отведите назад. Вытяните ногу вверх. Тяните пятку к потолку.
  • Сделайте 5 повторов на каждую ногу.

Упражнение 4

Вам понадобится блок для фитнеса (или валик, бутылка с водой).

  • Встаньте на колени, ноги сведите вместе и зажмите между ними блок.
  • Руки опустите вдоль тела. Напрягите все тело, вытянув по струнке.
  • Напрягая мышцы таза, отклоните тело назад, затем верните исходное положение.
  • Сделайте 10 покачивающих движений взад-вперед за счет мышц таза.

Упражнение 5

  • Стоя на коленях, руки положите на бедра.
  • Левую ногу вытяните в сторону.
  • Правую руку вытяните вбок, обопритесь на нее, наклонив туловище вправо.
  • Сохраняя положение тела, левую ногу плавно вытяните вперед.
  • Сделайте левой ногой вращающие движения по часовой и против часовой стрелки.
  • В том же положении вытяните левую ногу в сторону и снова вращайте по часовой и против часовой стрелки.
  • Повторите упражнение для правой ноги, поменяв положение тела.

Упражнение 6

  • Займите позу йоги «воин», сделав выпад левой ногой вперед.
  • Правую руку положите на ягодицы и толкайте их немного вперед. Вы должны ощутить, как тянутся мышцы внутренней стороны бедра.
  • Вытяните руки вверх, затем сделайте наклон в левую сторону.
  • Поменяйте ногу и выполните упражнение для правой ноги.

Упражнение 7

Упражнение представляет собой отжимания от пола с колен. Но важно соблюдать правильную технику.

  • Займите позу планки с колен. Пресс и копчик должны быть напряжены.
  • Сгибайте руки в локтях (они должны оставаться прижатыми к корпусу), плавно опускайте тело на пол. Затем возвращайтесь в исходное положение.
  • Сделайте 10 повторов.

Упражнение 8

  • Встаньте на четвереньки на вытянутых руках.
  • Между бедрами зажмите блок для фитнеса.
  • Примите положение планки с колен (тело должно быть под углом 45 градусов к полу).
  • Зафиксируйте положение на 20 секунд.

Видео с упражнениями смотрите ЗДЕСЬ!

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