Будет больно: Виктория Боня показала упражнения для восстановления после праздников
Блогер поделилась тренировкой со статическими упражнениями, которые помогут выйти из праздничной расслабленности и вернуть тонус мышцам, делится портал Kiz.ru.
Блогер поделилась тренировкой со статическими упражнениями, которые помогут выйти из праздничной расслабленности и вернуть тонус мышцам, делится портал Kiz.ru.
Виктория показала, как под руководством тренера приводит себя в форму. Упражнения с виду кажутся простыми, так как не требуют активных движений и специального оборудования. Но, судя по комментариям Бони, они заставят ваши мышцы работать и ощущать приятную боль. Также тренировка поможет подтянуть живот лучше, чем качание пресса. Со слов тренера, при поясничном лордозе (прогибе поясницы), живот все равно выпирает вперед, и работа только с мышцами пресса здесь не поможет. Ссылка на видео в конце статьи.
Упражнение 1
Вам понадобится коврик для йоги.
Упражнение 2
Упражнение 3
Упражнение 4
Вам понадобится блок для фитнеса (или валик, бутылка с водой).
Упражнение 5
Упражнение 6
Упражнение 7
Упражнение представляет собой отжимания от пола с колен. Но важно соблюдать правильную технику.
Упражнение 8
Видео с упражнениями смотрите ЗДЕСЬ!