Будет больно: Виктория Боня показала упражнения для восстановления после праздников

Виктория показала, как под руководством тренера приводит себя в форму. Упражнения с виду кажутся простыми, так как не требуют активных движений и специального оборудования. Но, судя по комментариям Бони, они заставят ваши мышцы работать и ощущать приятную боль. Также тренировка поможет подтянуть живот лучше, чем качание пресса. Со слов тренера, при поясничном лордозе (прогибе поясницы), живот все равно выпирает вперед, и работа только с мышцами пресса здесь не поможет. Ссылка на видео в конце статьи.