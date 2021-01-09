Пять болезней, которые притворяются «просто» плохим настроением

Плохое настроение бывает у всех, это нормальная часть жизни. Но если вы слишком часто испытываете угнетенное состояние или, напротив, регулярно хотите всех вокруг убить, возможно, дело не только в плохом характере. Проверьте, нет ли у вашего плохого настроения медицинских причин – и обратитесь к врачу!

Болезни щитовидной железы

Гормоны щитовидной железыконтролируют все процессы организма, так или иначе связанные с метаболизмом – и сбой в этой области может вызвать трудности с концентрацией внимания, тревожность, нервозность и подавленность. Обратитесь к эндокринологу и проверьте уровень гормона щитовидной железы – возможно, для того, чтобы наладить настроение, вам достаточно просто пропить курс соответствующих препаратов.

Диабет

Дисбаланс глюкозы в крови способен привести к недостаточной выработке некоторых химических веществ – например, серотонина. А его недостаток и провоцирует гневливость, агрессивность, тревожность и даже панические атаки. Контролируйте уровень сахара в крови и обращайтесь к врачу сразу же, если обнаружите эти скрытые симптомы диабета.

Хронические боли

Едва ли можно сохранить хорошее настроение, если вы постоянно чувствуете боль разной степени интенсивности. Но даже если вы принимаете препараты, уменьшающие боль, вы все равно можете быть подвержены перепадам настроения – среди списка побочных эффектов болеутоляющих препаратов есть и раздражительность.

Депрессия

Депрессия далеко сопровождается угнетенным или подавленным состоянием – иногда люди, страдающие тревожным расстройством, депрессией, биполярным расстройством или посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), могут быть подвержены перепадам настроения или повышенной агрессивности.

Недостаток витамина D