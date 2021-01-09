Сб, 9.01.2021
5 мин для прочтения

Почему 40-летние женщины не могут тратить время и деньги на себя

40-летняя женщина. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

«Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия. И, если честно, он очень трудно дается людям, выросшим в парадигме «прежде думай о Родине, а потом — о себе». Колумнист Юлия Верклова делится опытом.

Люди, которым сейчас под 40, просто не умеют тратить время на себя. Да, они уже поняли, что в этом нет ничего плохого и стыдного. Они избавились от комплекса вселенской вины и не думают, что мир рухнет, пока они сидят в парикмахерской. Может, даже они уже походили к психологу — и волевым решением принудили себя быть по часу в сутки эгоистами... Но это не принесло им счастья. Почему?

Мы не знаем, что нам доставит удовольствие

Вроде бы очевидно: «время на себя» — это время, сознательно потраченное в свое удовольствие, пишет Lady.mail.ru.

Однако, если вы 30—40 лет жили «не для радости, а для совести», вы понятия не имеете, что именно доставит вам удовольствие. Большинство хватаются за штампы, растиражированные глянцевыми журналами: сходите на массаж, в спа-салон, займитесь йогой, посидите с подружками в кафе...

Помню, недавно читала статью о воспитании детей. Автор рассказывал, как ему психолог посоветовал по часу в день делать то, что больше всего нравится — и счастливчик точно вспомнил, что ему с детства нравился футбол, а его в секцию не отдали. И вот теперь он, взрослый дядька, с девяти до десяти вечера гоняет в футбол с другими взрослыми дядьками. Приходит домой счастливый, и потому дома у них нет скандалов и ссор, и детям даже разрешается не делать уроки.

У меня таких внятных воспоминаний не было. Но я сразу сообразила, что футбол — не моя история. Потому я честно опробовала весь «глянцевый список»: массаж, бассейн, спа, йога... Возможно, от этого была польза здоровью, но удовольствие — средненькое. Подпорченное к тому же чувством вины за напрасно потраченные время и деньги. Стараясь искусственно выкроить время на себя, я лишь расширила круг утомительных обязанностей: работа, дом, «насебячество».

Как вычислить то, что тебе действительно нравится? По большому счету есть два пути: либо пробовать все подряд, пока не наткнешься на «свое», либо отдаться психотерапии и докопаться до собственных потребностей. Второй путь надежней, потому что потребности «для себя» могут оказаться вовсе не очевидными.

Например, моей скрытой потребностью оказалась потребность выговориться. Сама бы я не додумалась, ибо по жизни не болтушка.

Это довольно типичная история: в детстве мы приучили себя не ныть и не хвастаться — то есть не говорить о себе. Не перебивать — то есть не участвовать в расширенных диалогах. Не спорить со старшими — то есть не высказывать свое мнение...

Но потребность-то осталась. И не она ли объясняет глобальную популярность соцсетей и личных блогов? Люди хотят выговориться. Но стесняются: время, проведенное в соцсетях, не считается временем «на себя» и не одобряется интеллигентной общественностью. Мне часто попадались советы отказаться от соцсетей именно для того, чтобы «побыть с собой». Но может, Facebook и «Одноклассники» и есть эта отдушина?

Теперь я хожу к психологу поболтать. И плачу за это деньги. В семье, если мне и дадут выговориться, я тут же обязана буду выслушать взамен три долгие исповеди. С друзьями — та же взаимообязанность. А у психолога я просто говорю о себе — это и есть «время на себя». Хорошо еще и то, что оно строго ограничено: час поговорили — и возвращайся к людям.

Мы путаем время на себя с самопрезентацией

Не знаю, как мужчины, а женщины в большинстве своем воспринимают «время на себя» как обязанность привести себя в порядок, придать себе товарный вид. Маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка-окрашивание, шопинг — надо выделять специальное время, чтобы выглядеть дорого и достойно.

Тебе случалось засыпать в кресле у парикмахера? Вот этот короткий внеплановый сон, может, и был «временем на себя».

Все остальное — часть рабочего процесса, обязаловка. Но мы его уже отметили как потраченное на себя — и больше нам вроде не положено.

Та же история со всякими образовательными курсами: иностранные языки, кулинарные мастер-классы, живопись и макраме — считать ли их временем «на себя»? Это исключительно вопрос внутреннего восприятия. Если все это вам нужно для того, чтобы потом кому-то предъявить диплом, то честнее будет занести это в графу «работа». А если получаешь удовольствие от самого процесса — значит, тратишь время на себя.

Мы стараемся ни с кем не делить свое личное время

Мы думаем, что уделять время себе можно, только отогнав подальше всех остальных претендентов на нас и наше время. Вот посидеть в одиночестве на кухне ночью — это время на себя. А заняться в спальне сексом с мужем? Это уже не очень на себя: вас же двое.

На самом деле счастье — это соучастие. И время на себя очень полезно (и приятно) проводить в компании тех, кто вас любит. Мне кажется, если эту идею осознать и принять, то не надо будет даже специально выделять время на себя: можно просто жить в ощущении, что все прожитое — это и есть «на себя».

Когда мы решаем с ребенком примеры по математике — это, конечно, не на себя, это на школу, на социум, на перспективу. Когда я выслушиваю от младшенького теорию строительства башен в «Фортнайт» — это тоже не на себя, это на него. Родительский долг, обязательное проявление интереса... Но, как справедливо заметила Людмила Петрановская, вы не для того детей рожали, чтобы они сдавали ЕГЭ.

Мы рожали детей для того, чтобы получать удовольствие от общения с ними. Об этом забывают буквально все родители, как только дети идут в школу.

Когда мы с младшим сыном смотрим «Чудеса и куралесы» в «Театре мюзикла» — это время для себя, хоть и на двоих. Или когда со старшим месим тесто на пироги — это тоже на себя, хотя и в четыре руки и на всю семью. Или когда с мужем накручиваем 20 тысяч шагов по московским закоулкам — это все время на себя. Можно даже не разговаривать — просто идем, просто рядом, просто счастливы, а все лишнее из мозга тем временем выветривается.

Самое интересное, что вот эти «пустые траты», хоть и отнимают время у работы, но парадоксальным образом позволяют сделать больше за меньшее время. Это эмоциональная подпитка, защищающая от выгорания.

Мы превращаем время на себя в прокрастинацию

В порядке «защиты от выгорания», я однажды решила тратить время на себя и заниматься чем-нибудь приятным всякий раз, как появлялась трудность в работе. Пишешь-пишешь — вдруг мысль кончилась. Встаешь, идешь гулять. Или тесто месить. Или зависаешь в соцсетях... А потом понимаешь, что все дедлайны профуканы. И время на себя — это не что иное, как прокрастинация. Как ни банально тут спасает только старинная русская пословица: делу — время, потехе — час. Задумав тратить время на себя, надо его четко ограничивать. Прямо по будильнику: час на себя — и снова за работу.

Мы все равно у себя на последнем месте

Все мы прекрасно понимаем, что «заботиться о себе» — это в первую очередь заботиться о своем здоровье: спортзал, ЗОЖ, диспансеризации или визиты к врачу по первому требованию тела, а не тогда, когда уже невмоготу.

Я вот четко по графику отвела на диспансеризацию маму. Ребенок пожаловался, что болит живот — и я протащила его по всем специалистам. Мужа даже дотолкала до стоматолога.

А у меня, между прочим, тоже по плану диспансеризация в этом году. Но на нее я никак не могу выбрать время. Потому что при всей моей теоретической подготовленности древняя установка «прежде думай о родине, а потом — о себе» все еще остается доминирующей.

НАВЕРХ
Back