Почему 40-летние женщины не могут тратить время и деньги на себя

Теперь я хожу к психологу поболтать. И плачу за это деньги. В семье, если мне и дадут выговориться, я тут же обязана буду выслушать взамен три долгие исповеди. С друзьями — та же взаимообязанность. А у психолога я просто говорю о себе — это и есть «время на себя». Хорошо еще и то, что оно строго ограничено: час поговорили — и возвращайся к людям.

Мы путаем время на себя с самопрезентацией

Не знаю, как мужчины, а женщины в большинстве своем воспринимают «время на себя» как обязанность привести себя в порядок, придать себе товарный вид. Маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка-окрашивание, шопинг — надо выделять специальное время, чтобы выглядеть дорого и достойно.

Тебе случалось засыпать в кресле у парикмахера? Вот этот короткий внеплановый сон, может, и был «временем на себя».

Все остальное — часть рабочего процесса, обязаловка. Но мы его уже отметили как потраченное на себя — и больше нам вроде не положено.

Та же история со всякими образовательными курсами: иностранные языки, кулинарные мастер-классы, живопись и макраме — считать ли их временем «на себя»? Это исключительно вопрос внутреннего восприятия. Если все это вам нужно для того, чтобы потом кому-то предъявить диплом, то честнее будет занести это в графу «работа». А если получаешь удовольствие от самого процесса — значит, тратишь время на себя.

Мы стараемся ни с кем не делить свое личное время

Мы думаем, что уделять время себе можно, только отогнав подальше всех остальных претендентов на нас и наше время. Вот посидеть в одиночестве на кухне ночью — это время на себя. А заняться в спальне сексом с мужем? Это уже не очень на себя: вас же двое.

На самом деле счастье — это соучастие. И время на себя очень полезно (и приятно) проводить в компании тех, кто вас любит. Мне кажется, если эту идею осознать и принять, то не надо будет даже специально выделять время на себя: можно просто жить в ощущении, что все прожитое — это и есть «на себя».

Когда мы решаем с ребенком примеры по математике — это, конечно, не на себя, это на школу, на социум, на перспективу. Когда я выслушиваю от младшенького теорию строительства башен в «Фортнайт» — это тоже не на себя, это на него. Родительский долг, обязательное проявление интереса... Но, как справедливо заметила Людмила Петрановская, вы не для того детей рожали, чтобы они сдавали ЕГЭ.

Мы рожали детей для того, чтобы получать удовольствие от общения с ними. Об этом забывают буквально все родители, как только дети идут в школу.