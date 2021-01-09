Что говорит авто женщины о ее характере — мнение психолога

Можно ли узнать женщину, взглянув на ее автомобиль? Отчасти да, считает интегративный психолог и НЛП-тренер Ольга Адрианова. По тому, какие модели предпочитает дама, можно сделать вывод о ее амбициях, а по состоянию машины — о привычках и образе жизни.

«В салоне чисто, каждая пылинка вытерта и нет ни одной обертки — будьте уверены, что дома эта хозяюшка ведет себя точно так же. Возможно, до желания видеть дома армейский порядок», — говорит Адрианова.

Если на кузове женского автомобиля есть царапины и вмятины, вероятно, его владелица часто попадает в разные переделки. Спасать непутевую красотку придется избраннику. Но взамен человек, который возьмет на себя роль рыцаря, будет окутан любовью, сыт и ухожен.

«Если ты видишь мягкие чехольчики и на руле, и на сидении, и все такое мягкое-пушистое, то эта дама любит тепло и уют. Часто такое бывает, когда внутри дама достаточно холодна, и поэтому ей не хватает тепла и уюта. И она пытается окружить себя им извне», — замечает эксперт.

По словам психолога, большой автомобиль выбирают амбициозные девушки, которые привыкли все держать под своим контролем. Эти сильные барышни любят обращать на себя внимание и поражать людей, разрывая шаблоны — такая маленькая и хрупкая и на огромном «танке»!

При этом спортивные модели женщины выбирают гораздо реже, чем мужчины: все-таки сказывается природное стремление к безопасности.

«Однако те, кто выбрал — это девушки импульсивные, опасные, которые любят крайности, риск. Они могут очень быстро впадать в эмоции и так же быстро отходить. Иногда имеет место желание конкурировать с мужчинами, доказать им, что она лучше», — считает Адрианова.

Как отметила Ольга, за рулем скромных и компактных малолитражных машин зачастую оказываются, которые живут стереотипами и действуют по шаблонам.

«Скорее всего, не она выбирала этот автомобиль: либо пришлось по ситуации, либо ей такой подарили. Они предпочитают не выделяться из толпы. Либо же они очень практичны и все, что для них важно в автомобиле — чтобы он нормально и безопасно доставлял ее из точки А в точку В», — заметила психолог.