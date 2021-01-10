Что такое бодинейтральность, и почему она заменила бодипозитив

Бодипозитив говорит о безусловной любви к своему телу без привязки к тому, как оно выглядит. Для многих такой подход превращается в ловушку, зависимость, поскольку трудно проявлять любовь и восхищение своим телом 24/7. Бодинейтральность, напротив, дарит более спокойное отношение к своей внешности.

Понятие «бодинейтральность» зародилось в 2015 году. Фитнес-инструктор Анн Пуарье создала специальную программу, которая помогает женщинам включать и придерживаться нейтрального взгляда на свое тело. Без любви, без ненависти — просто благодарность за то, что каждый день наши тела поддерживают нас, дают возможность двигаться и радоваться жизни, пишет Lady.mail.ru.

Опыт последних лет показывает, что здравая идея бодипозитива оказалась погребенной под страстью людей впадать в крайности. Либо мы ненавидим свои тела за то, что они не соответствуют стандартам, либо начинаем культивировать недостатки и гордиться небритыми подмышками. Бодинейтральность помогает обрести гармонию и спокойствие.

Отличие бодипозитива от бодинейтральности

Первая идея бодипозитивизма: «Я люблю свое тело, каким бы оно ни было». Бодинейтральность предлагает другой вариант: «Я люблю свое тело, потому что оно может так много». Например, приносить продукты из магазина, рожать детей или взбираться на крутые горы. Такая позиция освобождает от какого-либо пристрастного взгляда. Какое бы тело ни было, ты благодарна ему и принимаешь его без всяких условий.

Бодинейтральность — это свобода от любых чувств к своему телу. Больше не нужно ни любить его, ни ненавидеть. Оно, тело, просто есть, и это замечательно. С бодинейтральностью можно смотреть в зеркало без опаски критики со своей же стороны: слишком полные бедра, слишком маленькая грудь — больше никаких слишком. У тебя просто есть тело, которое может так много, вот что важно.

Как освоить бодинейтральность

Рекомендуем начать с практики нахождения в моменте. Например, ты любишь активный отдых и стараешься проводить много времени на природе. Бодинейтральность поможет наслаждаться прогулкой, солнцем и не думать о том, как выглядит тело после прохождения десятка километров пешком по жаре.

Чаще прислушивайся к себе и старайся понять, чего хочет тело, что сделает его счастливым и довольным. Только успокоив тело, удовлетворив его потребности, мы сможем эффективнее достигать собственные цели.

Основные преимущества бодинейтральности

1. Возможность жить в моменте. Ты не вспоминаешь, какой стройной была в 10-м классе и не мечтаешь о том, какой красивой будешь завтра, когда похудеешь. Ты просто живешь в своем теле здесь и сейчас и радуешься всему, что происходит с тобой. Всему, что тело позволяет тебе испытывать и проживать.

2. Возможность заглушить внутреннего критика. Негативная внутренняя оценка действует на мозг разрушительно. Для многих женщин она сама — самый страшный критик. Нейтральное отношение к телу помогает заглушить голос критика: ему просто нечего оценивать.

3. Возможность наслаждаться жизнью. Серьезно, перестав думать о теле, ты освобождаешь кучу свободного времени. Тебе не нужно беспокоиться о том, когда, где и за сколько сделать маникюр, уколы красоты и как выкроить время на шопинг.