Почему нельзя наносить жирный питательный крем под защитную маску для лица

Об особенностях ухода за кожей под защитной маской рассказала заведующая отделением косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Москвы Полина Колчева. Эксперт пояснила, что при использовании жирного средства под маской создается парниковый эффект, а в таких условиях вся грязь легко проникает в открывшиеся поры, пишет Lady.mail.ru.

«Не рекомендуется под маску наносить жирные средства, потому что создается парниковый эффект: с одной стороны, это способствует раскрытию пор, с другой — нарушению проницаемости кожи — увеличивается проницаемость, поэтому вся бактериальная флора с легкостью проникает в кожу и вызывает воспаления. Кожа преет, барьерная функция снижается, и она не в состоянии защитить от различных патогенных агентов», — сказала Колчева. Новинки для бережной защиты за кожей ищи в галерее:

Дерматолог напомнила, что для защиты лучше использовать одноразовую маску, так как тканевые часто делаются из синтетики и могут стать причиной развития дерматита. «Необходимо менять медицинские маски каждые два часа, чтобы не появлялись раздражения. Не рекомендуется также использовать тканевые синтетические маски, в которых не дышит кожа. Могут появляться раздражения на синтетические материалы типа контактного дерматита.