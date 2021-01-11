Суженый-ряженый: как изменятся отношения знаков Зодиака в 2021 году

Овен

Для тех, кто в отношениях: вы предпочтете стабильность вопреки конфликтам разной степени. Для тех, кто в поиске: вы также не будете торопиться. Внимательное отношение к своему партнеру всегда дарило Овнам шанс сделать по-настоящеиу правильный выбор.

Телец

Ситуация такова: непростой эмоциональный фон толкает Тельцов к переменам. Как поступить? Оставаться самим собой. Больше присматривайтесь, прислушивайтесь к себе. Одним словом, сосредоточитесь на своем «я», остальное вас найдет!

Близнецы

Может показаться, что вы устали что-то доказывать, но это не значит, что вам стоит опускать руки. Будьте убедительны! Для тех, кто в паре: максимальной гармонии вы сможете достигнуть, проводя время вдвоем. Откройтесь своим любимым, они будут благодарны и оценят.

Рак

Что-то может пойти не так. Может эхом пробиваться прошлое, не отпуская вас, удерживая. Стоит переосмыслить это. Постарайтесь не реагировать на «пустое», смотрите в корень проблем.

Лев

Для Льва гармония в отношениях — очень важная и необходимая составляющая жизни. Так будет и в 2021-м. Совет только для тех, кто с трудом контролирует свой темперамент: учитесь это делать, потому что на кону ваше же спокойствие!

Дева

Девам как никогда захочется домашнего уюта, семейных вечеров и теплой компании рядом со своими любимыми. Весь год вы будете искать эти состояния души и будете находить их так или иначе. Для тех, кто только начал создавать свой мир — у вас получится.

Весы

Говоря о главном: Весы будут напряженно чувствовать себя там, где им будет не хватать любви. Даже привычные длительные отношения к середине года будут требовать корректировок. Но мудрость Весов позволит решить эти проблемы.

Скорпион

Год острых ощущений. Важно стараться держать под контролем ситуации на личном фронте. Не делайте «через не могу», но и не бросайте все на полпути. Постарайтесь оценивать все с позиции отстраненности. Над любой ситуацией возвышайтесь и смотрите «сверху».

Стрелец

Очень важный период, особенно первая половина года. В ваших руках удержать что-то по-настоящему важное или потерять это. Перемены стучат в двери: откроете? Решать только вам.

Козерог

Как никогда вы будете категоричны во всех вопросах. Если раньше вы готовы были все простить, то на этот раз подумаете. Плохого в этом ничего нет, потому что всему свое время. Возможно, именно этой категоричности вам и не хватало.

Водолей

Погоня за эмоциями может увлечь. С самого начала года вы ощутите внутренние перемены, а вот как вы этим распорядитесь — зависит только от вас. Для тех, кто в поиске: отличное время для встреч во второй половине года. Для тех, кто обрел счастье: уберегите настоящее и расставайтесь со всем, что не ваше. Потому что есть все шансы встретить свое!

Рыбы