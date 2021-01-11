Зелень, кожа и кофе: парфюмерные тренды 2021 года

Если говорить в целом, то это, конечно, курс на экологичность и ответственность через использование устойчивых ингредиентов . А еще — стремление покупать более качественные и сложные ароматы, пусть и в небольших количествах. Что касается конкретных нот, то о них расскажем дальше.

Зелень

Легкий, но сочный запах всегда активно использовался парфюмерами. Однако после 2020-го, когда мы истосковались по природе во всех ее проявлениях, спрос на такие ароматы точно вырастет. И нет, это больше не подгнившая трава и не сено, а свежие зеленые (если хочешь — даже весенние) листочки , на фоне которых так просто выстраивать парфюмерные пирамиды любой высоты.

Кожа