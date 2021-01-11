Зелень, кожа и кофе: парфюмерные тренды 2021 года
Как и любой другой косметический, парфюмерный рынок тоже имеет свои тренды. «Лиза» рассказывает, на какие ароматы стоит сделать ставку в наступившем году.
Как и любой другой косметический, парфюмерный рынок тоже имеет свои тренды. «Лиза» рассказывает, на какие ароматы стоит сделать ставку в наступившем году.
Если говорить в целом, то это, конечно, курс на экологичность и ответственность через использование
Зелень
Легкий, но сочный запах всегда активно использовался парфюмерами. Однако после 2020-го, когда мы истосковались по природе во всех ее проявлениях, спрос на такие ароматы точно вырастет. И нет, это больше не подгнившая трава и не сено, а
Кожа
Долгое время «запах салона новой машины» был мужской прерогативой. Парфюмеры сочетали его с ванилью и табаком, получая великолепный, пусть и немного наскучивший сейчас, коктейль. Но сегодня кожа — это унисекс-ингредиент, который особенно хорошо чувствует себя
Точно так же, как мы соскучились по зеленым полям, мы соскучились и по свежим отпускным фруктам тоже. Они
Конопля
Никакого психотропного действия — только
Кофе
Парфюмерные эксперты предсказывают: кофейные запахи снова (уже в который раз) будут в тренде. И не знаем как ты, а лично мы этому очень рады. Доказано, что даже аромат кофе