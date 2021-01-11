Пн, 11.01.2021
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Зелень, кожа и кофе: парфюмерные тренды 2021 года

Женщина наносит духи. Иллюстративное фото

ФОТО: Olaf von Lieres/PantherMedia / Olaf von Lieres

Как и любой другой косметический, парфюмерный рынок тоже имеет свои тренды. «Лиза» рассказывает, на какие ароматы стоит сделать ставку в наступившем году.

Если говорить в целом, то это, конечно, курс на экологичность и ответственность через использование устойчивых ингредиентов. А еще — стремление покупать более качественные и сложные ароматы, пусть и в небольших количествах. Что касается конкретных нот, то о них расскажем дальше. 

Зелень

Легкий, но сочный запах всегда активно использовался парфюмерами. Однако после 2020-го, когда мы истосковались по природе во всех ее проявлениях, спрос на такие ароматы точно вырастет. И нет, это больше не подгнившая трава и не сено, а свежие зеленые (если хочешь — даже весенние) листочки, на фоне которых так просто выстраивать парфюмерные пирамиды любой высоты.

Кожа

Долгое время «запах салона новой машины» был мужской прерогативой. Парфюмеры сочетали его с ванилью и табаком, получая великолепный, пусть и немного наскучивший сейчас, коктейль. Но сегодня кожа — это унисекс-ингредиент, который особенно хорошо чувствует себя в сочетании с цветочными аккордами. Будто бы сшитая у личного портного кожаная перчатка держит свежесрезанную розу. 

Фрукты

Точно так же, как мы соскучились по зеленым полям, мы соскучились и по свежим отпускным фруктам тоже. Они больше никогда не будут приторно-сладкими, как в нулевых, но останутся насыщенными и прекрасными в моноароматах и в компании древесных или морских нот. В 2021 году такие запахи помогут нам справиться с депрессивным «эффектом пандемии» и настроиться на позитивный лад.

Конопля

Никакого психотропного действия — только нотка свободы и даже какой-то «цыганщины», которая увлекает в полное загадок путешествие. Примерно так можно описать ароматы с коноплей в пирамиде, пережившие первую волну популярности в 2018-м. В этом году, есть подозрение, их возрождение будет связано с потребностью ощутить ветер перемен и побунтовать заодно хотя бы с помощью запаха (если уж иначе никак не получается).

Кофе

Парфюмерные эксперты предсказывают: кофейные запахи снова (уже в который раз) будут в тренде. И не знаем как ты, а лично мы этому очень рады. Доказано, что даже аромат кофе может взбодрить, увеличить концентрацию и поднять настроение. Так что, возвращаясь с каникул на работу, не будет лишним заиметь такой волшебный кофейный пузырек

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