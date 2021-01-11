Есть вопрос: как сохранить прическу под шапкой

Дай волосам высохнуть

Если ты делаешь укладку прямо перед тем, как надеть головной убор, важно как следует просушить волосы. «Как следует» — это не просто высушить их феном, но и дать волосам остыть 15-20 минут, чтобы принять финальную форму. Но вообще имей в виду: чем больше врмени пройдет от укладки до шапки, тем лучше.

Сделай легкий начес

Если после шапки твоя прическа обычно выглядит плоской, теряя весь объем у корней, следует защитить ее от «сминания». Здесь поможет легкий начес — сделай его специальной тонкой расческой — который сохранит объем настолько долго, насколько это возможно. А когда попадешь в помещение, просто причеши волосы.

Убирай все волосы

Если мы говорим именно о шапке, а не о шляпке (с ней такой подход будет проблематичным), постарайся убрать под головной убор все волосы. Это позволит:

во-первых, избежать заломов на волосах, которые бывает сложно убрать даже стайлинговыми средствами;

во-вторых, на выходе получить волосы одинаковой текстуры, чтобы, если вдруг что, сказать, что так и было задумано.

Плети косички

Предпочитаешь всем остальным прическам локоны? Очень тебя понимаем. И сообщаем, что сохранить такую прическу при определенной сноровке проще всего. В зависимости от размера и упругости завитков, перед тем, как надеть головной убор, заплети волосы в пару тугих или не очень косичек. Потом тебе нужно будет просто снять резинки и пару раз встряхнуть головой.

Используй сухой шампунь