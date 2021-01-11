Есть вопрос: как сохранить прическу под шапкой
«А это вообще возможно?», — спросишь ты. «Возможно, да и не так уж сложно», — ответим мы. «Лиза» делится секретами, как сохранить прическу под зимней шапкой или шляпкой.
«А это вообще возможно?», — спросишь ты. «Возможно, да и не так уж сложно», — ответим мы. «Лиза» делится секретами, как сохранить прическу под зимней шапкой или шляпкой.
Дай волосам высохнуть
Если ты делаешь укладку прямо перед тем, как надеть головной убор, важно как следует просушить волосы. «Как следует» — это не просто высушить их феном, но и дать волосам остыть 15-20 минут, чтобы принять финальную форму. Но вообще имей в виду: чем больше врмени пройдет от укладки до шапки, тем лучше.
Сделай легкий начес
Если после шапки твоя прическа обычно выглядит плоской, теряя весь объем у корней, следует защитить ее от «сминания». Здесь поможет легкий начес — сделай его специальной тонкой расческой — который сохранит объем настолько долго, насколько это возможно. А когда попадешь в помещение, просто причеши волосы.
Убирай все волосы
Если мы говорим именно о шапке, а не о шляпке (с ней такой подход будет проблематичным), постарайся убрать под головной убор все волосы. Это позволит:
во-первых, избежать заломов на волосах, которые бывает сложно убрать даже стайлинговыми средствами;
во-вторых, на выходе получить волосы одинаковой текстуры, чтобы, если вдруг что, сказать, что так и было задумано.
Плети косички
Предпочитаешь всем остальным прическам локоны? Очень тебя понимаем. И сообщаем, что сохранить такую прическу при определенной сноровке проще всего. В зависимости от размера и упругости завитков, перед тем, как надеть головной убор, заплети волосы в пару тугих или не очень косичек. Потом тебе нужно будет просто снять резинки и пару раз встряхнуть головой.
Используй сухой шампунь
Хотя какое-то время мы воспринимали сухой шампунь исключительно как продукт, который должен сделать жирные волосы менее жирными, на самом деле это еще и классное стайлинговое средство. Он хорошо фиксирует, держит объем и оставляет локоны максимально подвижными. Так что если прическа после шапки выглядит очень не очень, тебе понадобится пара-тройка «пшиков», чтобы привести ее в чувство.