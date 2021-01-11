Пять неочевидных признаков того, что подруга тебе завидует

Ты, наверное, и раньше замечала зависть у окружающих тебя людей. Эти признаки должны быть очевидны, правда? Но так бывает далеко не всегда. Люди могут быть очень тонкими в своей зависти и ревности. Фактически, завистливый человек может даже не осознавать свою собственную зависть; это может быть полностью подсознательно. Такая ситуация усложняет решение проблемы. «Лиза» составила список из 5 не самых очевидных признаков того, что твоя собственная подруга тебе завидует.

Она постоянно говорит, как жизнь к ней несправедлива

Твои друзья из тех, кто регулярно говорит о том, что у тебя есть определенные вещи, а у них нет? Это может относиться к работе, близкому человеку или материальным вещам, например, хорошей машине. Советуем обратить внимание на то, замечаешь ли ты закономерность, когда люди ссылаются на эту «несправедливость». Часто те, кто используют этот термин, время от времени или постоянно обвиняют внешние обстоятельства в том, почему они не могут достичь того, что может сделать друг (например, они родились в малообеспеченной семья, они не были рождены такими привлекательными и т. д.)

Пытается с тобой конкурировать

Здоровая конкуренция — это хорошо, но не когда она проявляется в каждом моменте. Если твоя подруга пытается понравиться парню, который приглянулся тебе, всегда покупает новую одежду вслед за твоими обновками, лезет из кожи вон на работе, когда ты получаешь повышение — это может быть признаком ее зависти. Чрезмерная конкуренция не только идет рука об руку с ревностью, но также может быть признаком того, что дружба в целом токсична.

Она не уверена в себе

За каждым ревнивцем может скрываться его собственная неуверенность. Те, кто довольны собой и обладают сильным чувством собственного достоинства, как правило, менее завистливы по отношению к окружающим. Напротив, если ты заметишь, что твои друзья не уверены в том, кем они являются, они с наибольшей вероятностью будут испытывать чувство зависти. Самооценка человека очень много говорит о нем. Как ни крути — неуверенность в себе приводит к ревности, зависти и другим токсичным чувствам.

Она пессимистична

Завистливые люди обычно имеют негативное отношение к жизни. Они могут чувствовать, что другие люди легко добиваются успеха, в то время как они борются за свой «кусок пирога». Если твой близкий человек завидует, ты можешь заметить общий пессимизм во время регулярного общения. Пессимистичный друг обычно пренебрегает твоими новыми начинаниями. Например, если ты хочешь научиться новому навыку, завистливый человек перечислит причины, по которым тебе не следует этого делать. Такая подруга будет так же пессимистично относиться к себе. Если ты попытаешься предложить решение проблемы для нее, она быстро найдет причины, по которым это не сработает.

Она тебя копирует