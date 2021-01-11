Самые частые ошибки с сапогами, которые мы совершаем: не делай так!

Юбка-карандаш до колена и сапоги

Такая модель юбки в принципе вышла из моды. А надев ее с сапогами, ты не только усугубишь ситуацию, но еще и визуально нарушишь пропорции тела. Особенно если сапоги на высоком каблуке. Лучше надевай удлиненные юбки с сапогами-казаками — с таким сочетанием ты точно будешь выглядеть на все сто.

Сапоги + яркие колготки

Яркие колготки — это не только удачное стилистическое решение, но и способ выразить свою индивидуальность. Однако обращаться с ними надо уметь. Если не уверена в своих навыках, лучше не рискуй и надевай с сапогами матовые черные колготки из плотной ткани.

Ботфорты с мини-юбками

Длинные облегающие сапоги — это, безусловно, красиво. В них ноги смотрятся длиннее и стройнее. Однако носить их с мини-юбками и короткими платьями не советую: образ получится вульгарным и безвкусным. Хочешь выйти на улицу в короткой юбке? Выбирай более свободные сапоги-трубы.

Прямые брюки и сапоги — не в этот раз

Особенно несовременно будут смотреться брюки со стрелками поверх сапог. Ткань будет повторять контур обуви, что сделает образ неряшливым. Лучше надевай сапоги вместе с бермудами или брюками типа палаццо. Также, чтобы выглядеть стильно в этом сезоне, с брюками-палаццо можно надеть ботинки или ботильоны на устойчивом каблуке с квадратной или острой формой мыска.

Заправленные штанины

Если подобрать слегка свободный классический костюм и заправить брюки в сапоги-трубы или казаки — отлично. Однако если вы не стилист или трендсеттер и не уверены в своем выборе костюма — экспериментировать не стоит. Как и с джинсами-скинни или леггинсами, которые будут смотреться еще более неактуально, если поверх них окажутся сапоги.

Сапоги-казаки с трикотажными брюками