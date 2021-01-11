Самые частые ошибки с сапогами, которые мы совершаем: не делай так!

Юбка-карандаш до колена и сапоги
Такая модель юбки в принципе вышла из моды. А надев ее с сапогами, ты не только усугубишь ситуацию, но еще и визуально нарушишь пропорции тела. Особенно если сапоги на высоком каблуке. Лучше надевай удлиненные юбки с сапогами-казаками — с таким сочетанием ты точно будешь выглядеть на все сто.
Яркие колготки — это не только удачное стилистическое решение, но и способ выразить свою индивидуальность. Однако обращаться с ними надо уметь. Если не уверена в своих навыках, лучше не рискуй и надевай с сапогами матовые черные колготки из плотной ткани.
Длинные облегающие сапоги — это, безусловно, красиво. В них ноги смотрятся длиннее и стройнее. Однако носить их с мини-юбками и короткими платьями не советую: образ получится вульгарным и безвкусным. Хочешь выйти на улицу в короткой юбке? Выбирай более свободные сапоги-трубы.
Прямые брюки и сапоги — не в этот раз
Особенно несовременно будут смотреться брюки со стрелками поверх сапог. Ткань будет повторять контур обуви, что сделает образ неряшливым. Лучше надевай сапоги вместе с бермудами или брюками типа палаццо. Также, чтобы выглядеть стильно в этом сезоне, с брюками-палаццо можно надеть ботинки или ботильоны на устойчивом каблуке с квадратной или острой формой мыска.
Если подобрать слегка свободный классический костюм и заправить брюки в сапоги-трубы или казаки — отлично. Однако если вы не стилист или трендсеттер и не уверены в своем выборе костюма — экспериментировать не стоит. Как и с джинсами-скинни или леггинсами, которые будут смотреться еще более неактуально, если поверх них окажутся сапоги.
Сапоги-казаки с трикотажными брюками
Казаки уже который сезон не выходят из моды и по-прежнему остаются излюбленной обувью мировых модниц. Они делают образ более дерзким и хулиганским. Несмотря на то, что модель довольно универсальная на сочетания, существуют исключения: например, надеть ее вместе со спортивным или трикотажным костюмом будет ошибкой. Эти элементы гардероба совершенно не смотрятся вместе и выглядят так, словно ты надела первое, что попалось на глаза. Сделай выбор в пользу свободных брючных костюмов, вид которых казаки освежат, а не испортят. А с трикотажем носи грубые ботинки на платформе — самую мультифункциональную модель этого (и не только) сезона.